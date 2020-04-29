由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首开以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终获奖的 87 家企业和创始团队。ChinaBang 历经九载，未改初心，一直致力于发现中国创新的力量，与行业的领军者和驱动者们一同探索发现，ChinaBang Awards 也一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。

作为 ChinaBang Awards 2020 的压轴奖项年度创始团队，最终获奖的团队是猿辅导在线教育。通过专家评审一致推荐和讨论，从众多表现优异的创业创始团队中筛选，立足于 ChinaBang Awards 五大评审纬度技术革新，商业模式创新，团队潜力，社会贡献值，行业贡献综合考量优异表现。猿辅导联合创始人帅科发表了获奖感言，鼓舞更多创业公司继续努力，共同前进。