由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首开以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终获奖的 87 家企业和创始团队。ChinaBang 历经九载，未改初心，一直致力于发现中国创新的力量，与行业的领军者和驱动者们一同探索发现，ChinaBang Awards 也一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。
作为 ChinaBang Awards 2020 的压轴奖项年度创始团队，最终获奖的团队是猿辅导在线教育。通过专家评审一致推荐和讨论，从众多表现优异的创业创始团队中筛选，立足于 ChinaBang Awards 五大评审纬度技术革新，商业模式创新，团队潜力，社会贡献值，行业贡献综合考量优异表现。猿辅导联合创始人帅科发表了获奖感言，鼓舞更多创业公司继续努力，共同前进。
关于猿辅导在线教育
猿辅导在线教育，全国累计 4 亿多用户选择的在线教育品牌，国内 K-12 在线教育领域首个独角兽公司，目前估值达到 78 亿美元。公司旗下拥有猿辅导、猿题库、小猿搜题、小猿口算、斑马 AI 课等多款在线教育产品，为用户提供网课、智能练习、难题解析等多元化的智能教育服务，帮助学生系统性、高效率的完成学习闭环。公司始终致力于运用科技手段提升学习体验、激发学习兴趣，培养科学的学习习惯，让中国学生更便捷地获取优质的教育资源。
同心战疫。新冠肺炎疫情期间，猿辅导在线教育率先捐款 1000 万元驰援武汉，并推出免费直播课、开放旗下全部学习产品的核心功能，帮助全国中小学生寒假延长期在家学习；同时扩大武汉春招规模，帮助其在后疫情阶段恢复经济生产。