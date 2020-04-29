由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首开以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终获奖的 87 家企业和创始团队。ChinaBang 历经九载，未改初心，一直致力于发现中国创新的力量，与行业的领军者和驱动者们一同探索发现，ChinaBang Awards 也一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。

智慧零售年度榜单的揭晓邀请到渶策资本创始合伙人胡斌，就疫情下的新零售发展之路展开探讨，并揭晓了智慧零售年度榜单。渶策资本创始合伙人胡斌是中国互联网最早一批的从业者，专注于互联网消费品市场，曾参与了 3 家纳斯达克上市公司的创业过程，包括空中网、搜狐和新浪。胡斌提到疫情虽然给消费零售领域带来了很大的负面影响，但也起到大浪淘沙的作用，优胜劣汰筛选出了有竞争力的公司，在很多领域中都出现了佼佼者，同时也是投资者们绝佳的抄底机会。

“如今 Q1 的财报都出来了，像旅游、餐饮这些行业毫无疑问非常受打击。但另外也有一些行业是在疫情期间受到很多关注像在线教育、线上办公、生鲜电商、短视频等。在这些赛道中原本需要两三年成长，反倒因为疫情可能一年之内就会成长起来。” 胡斌说道。

线下消费领域经受疫情的冲击在所难免，胡斌说负增长的状态可能再持续两三个月就结束了，还可能迎来一波报复性消费。相反的是，在疫情期间线上消费领域发展的如火如荼，比如直播电商和生鲜电商等。“像生鲜电商，本来是一个特别烧钱战线很长的赛道，在疫情期间反而被加速升级了。” 胡斌介绍，另外在直播电商领域，他们之前投资过两家直播电商，分别是珠宝和二手奢侈品直播电商。他认为，直播卖货慢慢开拓了零售领域的一个新的渠道，成为购物的新风尚。即使在疫情之后热度会有有所下降，但也将成为零售行业，卖货不可或缺的一环。

胡斌认为，疫情对于线下消费领域的抑制是暂时的，但对于线上消费和智能零售都有一定的推动作用。比如直播带货是一件非常具有中国特色的消费方式，在未来可能会在海外流行起来。还有前几年被炒热但又沉寂的无人零售，有可能被重新记起，在人工智能和物联网技术越来越成熟的当下，成为人们更热衷于选择线下购物场景。对于渶策资本未来的投资聚焦点，胡斌透露说，TO C 端的教育作为消费品类的新范畴，他们将持续关注。

最后，胡总为我们揭晓了 ChinaBang Awards 2020 智慧零售年度榜单，具体如下：

（排名不分先后）

图匠数据 ImageDT

ImageDT 图匠数据是专注于零售与消费品行业的 AI 商业服务公司，主营业务包括线下货架洞察、电商监测洞察、线上舆情洞察，助力实现零售与消费品行业的 AI 场景化应用，为客户提供渠道的数据洞察及渠道业务价值管理，助力企业实现智能化、数据化、精细化管理的战略升级。

贝卡母婴 bébéfocus

贝卡母婴是一家专注下沉市场的母婴新零售赋能性连锁。通过严选供应链、全面数字化经营及会员统一代运营为行业店铺及宝妈创客实现全方位赋能。将这一创新性模式称之为（B＋b）2C 的模式。门店负责获客圈粉、产品体验及本地交付；平台负责集中支付、订单路由分发及智能合约分配；品牌方负责在线销售及远程交付。

人加智能 HUMANPLUS

人加智能通过自主研发生产的深度视觉传感器在线下实体零售的场景中进行图像采集，实现消费者在场内、货架前的行为感知，通过阶段性的数据沉淀，了解掌握消费者在场内、货架前的行为表现模式及消费习惯，进而赋能品牌、门店的运营，实现商品的市场验证，从而实现智慧运营。同时，还能通过对消费者在场内、货架前的特定行为的感知，以关键行为节点为触发因素，依托我们的智能导购屏幕，实现消费者引流、商品智能推荐、商品组合推荐、实时促销等功能，从而实现智慧营销。

视达 SandStar

SandStar 视达是清华背景的创业团队，拥有 220 多位天才极客。自 2017 年创立以来，致力于用人工智能打通科技与商业，用计算机视觉和 AI 大数据的深度融合助推线下零售数字化和智能化升级。作为国内人工智能领域里商业化最快的公司，SandStar 视达已发展 4 条主要产品线（智能货柜、AI 结算台、纯视觉无人店、智慧门店分析），零售应用场景覆盖全球 11 个国家，服务 20 多个世界五百强头部客户，打造智能零售新生态。目前已收到业界知名投资人三轮融资：2017 年，3 个月内完成两轮融资，获得百度风投，峰尚资本， 昆仲资本的数千万人民币投资； 2019 年完成近亿人民币 B 轮融资，国鹏资本领投，墨白资本跟投。

珊口科技 Ankobot

珊口科技将核心计算机视觉技术：vSLAM 视觉定位、物体识别、人脸识别、视频多模态分析等成果产品化，致力于在智能家居、智能制造等多场景实现 AI 技术快速落地转化。Amarey 星米是全球领先的人工智能公司珊口科技旗下消费品牌，旨在为亿万家庭提升生活之美。通过为扫地机器人装上 “眼睛” 与 “大脑”，开启家庭 AI 体验。搭载第四代扫地机技术，vSLAM 视觉定位导航，全局规划清扫，提升效率不重复清扫，减少漏扫，覆盖率高达 99%。

Techsun

Techsun 致力于零售数字化和智能化，重点细分目标行业珠宝美妆、时尚运动、餐饮食品等预估每年数字化市场规模超过 300 亿。Techsun 为此构建零售 AI 闭环产品包括观察系统（AI+传感器）来观察实体零售的零售场景，大脑系统（AI+Data）来依据观察系统收集的数据进行决策，执行系统（AI+CRM/营销）有效率的执行大脑系统的营销决策，三者构建了完整的闭环系统，已在多个零售头部企业完成落地和创造持续收入，同时完成腰部客户大规模订阅模式合作的商务探索，进入业绩爆发性增长阶段；

DseeLab

南京达斯琪数字科技有限公司（Dsee.Lab）成立于 2016 年，是一个由 985 高校的硬件极客们发起成立、专注于全息显示方案研发的公司。

Dsee.lab 是 “创业南京” 高层次人才引进计划和 “江苏省科技厅孵育孵化项目” 的重点培养企业。目前拥有数十项专利，涵盖了多种显示方案和应用领域软硬件方案。凭借多款全息显示产品、配套的

控制软件、云信发平台、3D 视频制作工具等，建立起全息视觉商业服务的完整生态。

2017 年 9 月达斯琪完成首轮近千万元天使轮融资，公司迈入快速发展轨道。 2019 年已获得腾讯、万达（丙晟科技）的 Pre A 轮投资。

开为科技 Kiwi Technology

开为科技是人工智能明星企业，致力于用 AI 和大数据赋能零售，通过机器视觉高效转化线下连锁零售到店流量，智慧连接门店、品牌和顾客，让消费更有趣更温暖。

梦之屏是开为科技独家产品，AI 和大数据驱动的精准互动媒体，提供熟客管理、人货场大数据绑定、智慧营销、刷脸支付等服务，高效连接品牌商、零售商以及消费者。

梦之屏基于 Face ID 打通从会员验证到发券、领券、核销、支付整个交易环节。帮助门店提高客单价、客单量及 GMV，帮助快消品牌商更有效进行营销活动。

帷幄 Whale

帷幄（Whale）成立于 2017 年 12 月，团队来自于 Facebook，麦肯锡等公司，拥有丰富的机器学习和零售转型的相关经验；公司专注于服务零售品牌厂商 – 通过机器视觉、多传感融合构造全新线下用户交互，并利用 AI 数据平台和数字资产管理分发平台，构建精准线下内容分发、动态定价、个性推荐等模型，帮助品牌提升销售转化。

小视科技 MINIVISION

南京甄视智能科技有限公司，即小视科技（Minivision)，是一家基于 AI 深度学习技术，以 “FaceID” 为入口，依托海量图像和大数据双引擎优势，打造一体化智能服务生态的人工智能高科技公司。公司秉承 “让社会更智能、让生活更简单” 的理念，产品已经广泛应用于智慧商圈、智慧安防、军工、互联网、幼教等多个业务领域。经过七年的核心算法研发积累，小视科技已获得近百项人工智能相关的技术专利、软著等自主知识产权，被授予国家高新技术企业、苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业、南京市独角兽重点培育企业等 30 余项资质和荣誉。公司成立至今先后获得南京国资委、南京江宁区政府、五百强财团、上市公司、中泽资本、浙商产融航母基金等十余家机构战略投资。