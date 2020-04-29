由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首开以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终获奖的 87 家企业和创始团队。ChinaBang 历经九载，未改初心，一直致力于发现中国创新的力量，与行业的领军者和驱动者们一同探索发现，ChinaBang Awards 也一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。

教育科技年度榜单的揭晓邀请到编程猫联合创始人孙悦，就疫情加速在线教育行业，哪些变化在悄然发生展开探讨，并揭晓了教育科技年度榜单。编程猫联合创始人孙悦分享了对疫情对于流量、用户教育、市场格局及机会等方面影响的看法。

近日，很多报告显示疫情对于在线教育行业的影响加速，首先则是用户流量是否有很大增长的问题。对此，孙悦认为：疫情期间，在线教育的流量没有变特别大，但是整个用户认知出现了明显的改善。“过去你要花非常多的时间去解释和说明在线教育和线下教育的区别、优势，现在你可以减少这一层的解释。他表示，在家长认知的触达方面的工作变得更加简单，直接的体现就是转化率和效率的提升。

其中，用户认知改善的情况更多出现在三四线城市，即下沉市场。下沉市场近年来成为了互联网企业的新战场，也是在线教育行业的新机遇。不过，孙悦提到，过去在线教育的优势对于三四线城市来说是不明显的，一二线城市对于在线教育更能接受。而此次疫情让整个认知迅速拉平，三四线城市也能快速体验到在线教育。“他们会发现在线教育能触及到更好的师资，能快速找到更多和更优质的课程，这对三四线城市来说有巨大的教育作用。” 他认为，三四线城市加入在线教育的行业的趋势特别明显。

此外，还值得注意的是，受疫情影响，许多线下教育机构寻求线上转型。“我们的看法是教育的本质最终是线上线上同时存在。” 孙悦表示，一些非常优秀的线下机构，同时把线上和线下的知识和平台的使用都学会了，这样对其未来的发展是更有利的。“所以我们自己看到现在有很多优秀的合作商就一下就冒出来，这对很多企业来说是一个机会。” 他认为，接下来的机会是：线上线下和校内校外，这也是编程猫完成近一轮融资后的着力点。

从目前的市场环境以及渐渐成熟的融资环境来看，在线教育是一个非常有潜力的领域，并且或将大爆发。那么，在细分领域头部凸显的情况下，新玩家还有机会来分一杯羹吗？

“如果跟头部企业做一样的事情是无法超越，但我不认为没有新的东西可以产生。” 孙悦表示，永远都有新的创新。“我们企业也是，永远都要处在一个不断杀死自己的过程当中。但你用人家的办法去打别人，从品牌、资源、模式上都很难超越，再走别人的路就可能行不通了，现在整个市场可能已经成熟化了，你需要找一些新的创新点。” 他建议新的创业者不要沿着老路走，而是想办法创出新的东西来。“我们不相信优化这个词。任何的优化都不能使得一个已经出问题的企业或项目变更好，只有创新可以。创新是万灵药，但也不是想就能有的，它需要大量的血和泪，还有失败堆积。” 他说。

ChinaBang Awards 2020 教育科技年度榜单：

FAMIC

FAMIC 家庭式共享托育赋能科技平台，基于家庭园数据库，提供标准产品（在线工具和培训），提供极少数的增值服务和咨询，通过筛选、培训、认证发起人，并改造发起人的家成为专业的托育空间，利用发起人私域流量运营，服务发起人身边的妈妈；基于大数据和口碑智能匹配帮助不想带娃的妈妈（家长）提供离家近、信得过的托育服务。

大地凯文 DadiKaiwen

基于脑神经可塑性，利用大数据处理、云技术、区块链技术、点云技术、脑控技术、（AR、MR、全息）技术和结合人机交互技术构建的国内领先的 AR 寓教于乐智趣互动科教系统，用户群体 1. 幼儿园， 2，培训机构，3，村社区活动中心， 4，商场 5. 家庭，现在这个市场都没有形成，开发这些教育内容供应商都没有。

小码王 Xiaomawang

小码教育是一家青少年编程教育服务商，引进欧美先进教育理念和课程平台，致力于中国青少年 STEAM 教育。旗下小码王立足于少儿编程培训，帮助中国青少年接轨世界最优秀的科学和编程教育。

梧童科技 WUTTON

梧童指尖交互机器人，动手动脑学知识。这是一款现代儿童的智能玩教具，专为 3 岁到 7 岁儿童研发。 机器人由三个小方块组成，采用三轴加速传感器、无线通信技术，内嵌丰富的传感器和芯片，可感知到孩子的手势识别、距离识别和方向识别，通过【拼接、竖立、摇晃、点击、倾斜、扭转】指尖交互玩法，锻炼孩子的肌肉神经和手部精细动作发育。三个小方块联屏显示，拼搭交互，以游戏化的拼图方式进行内容体验，将传统的听故事，变成动手玩故事。产品注重对孩子 “触碰看听” 多感官刺激，多维空间拼搭和方向辨别，让孩子专注力 Max。 梧童精选 600+国内外优质内容，涵盖了世界童话故事、古代寓言故事、儿童安全教育、儿童社交礼仪和环保教育。

独角基地 AIINNO

AIINNO AI 教育平台融合了軟件平台，硬件，教育課程及相關配套服務。為老師學生提供了大量簡單易用優質的 AI 課程。独创平台設計人性化，大大簡化了 AI 的制作難度，讓小朋友也可以在十分鐘內訓練出 AI。這會大幅降低 AI 的上手門檻，减低对老师的要求，解决了師資不足，教材參次的問題。另外，我们使用的 AI 算法和云计算技术，会大大降低对学校电脑设备的要求，讓老師能在學校內輕鬆開展 AI 人工智能教育。

爱得文儿童博物馆

与传统的儿童博物馆不同，专门创建小型博物馆环游世界。团队是一群充满激情的教育改革家，他们认为应该为每个孩子提供接触真实世界的机会。互动展览建立在严格的现实世界的内容是一个最好的方式，给孩子一个知识渊博，难忘，令人兴奋，有趣的愉快的冒险在他们的童年早期。创作原创的装置作品，或者将现有的展品改编成互动的形式，并将它们运送到世界各地，让孩子们体验，从中国的城市开始。

暄暄科技

杭州暄暄科技是一家专注 AI+大数据领域的研发型技术公司，更是专业的企业级 AI+OCR 智能解决方案的全球提供商。公司不仅掌握着 AI、大数据知识图谱等核心技术，更以高精度的手写文字识别为突破口，创新融合了机器学习和 OCR 等技术，推出了包括手写文字识别、笔迹身份鉴别、图像符号识别、多语种语义分析、通用且垂直行业的 OCR 应用；截止目前，公司已为教育、金融、AI 等行业提供了各种深度服务，更获得了包括谷歌输入法、科大讯飞输入法、搜狗输入法和美国 Nuance 等国内外高端客户的一致好评。

葡萄智学

北京葡萄智学科技有限公司由搜狗前 COO 茹立云博士创立，成立于 2018 年 3 月，公司使命是用科技提升教育质量与公平性，让儿童成长更美好。公司以研发面向 4-12 岁的儿童智能互动英语学习产品为切入点，通过互联网思维+领先的 AI 技术+优质教育资源，降低英语学习课程价格，让更多的人可以享受优质的教育资源。创始团队来自一线互联网公司与知名教育机构，拥有十多年互联网产品、技术、市场运营和丰富教研经验，决心用人工智能技术变革现有教育模式，提升教育质量与公平性。

鲸航科技

北京鲸航科技有限公司（Jinghang.AI）成立于 2018 年 1 月，是一家专注于人工智能教育的创新型科技公司。公司成立之初便获得数千万元人民币投资。公司未来将通过与新航道国际教育集团传统业务的融合为英语学习者提供丰富的学习体验。鲸航科技专注于人工智能教育，将教育与科技完美结合，实现了教育和科技的双核驱动，不仅可以为教育赋予新动能，而且能够引领教育的现代化发展，打破传统教育空间和时间的局限，弥补传统教育在语言教育的刻意练习和刻意重复方面的缺陷，为解决教育公平化问题贡献出自己的力量，提升教育的效率，实现个性化教育。真正做到了 “教育为本，科技赋能，双核驱动，构建未来”。