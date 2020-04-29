由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首开以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终获奖的 87 家企业和创始团队。ChinaBang 历经九载，未改初心，一直致力于发现中国创新的力量，与行业的领军者和驱动者们一同探索发现，ChinaBang Awards 也一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。

5G 应用年度榜单的揭晓邀请到创世伙伴资本合伙人梁宇，就 5G 如何成为行业创新引擎，提升服务和盈利水平展开探讨，并揭晓了 5G 应用年度榜单。

创世伙伴资本合伙人梁宇提到,5G 是今年一个特别大的话题，也是一个重要的基础设施。从具体几个行业来讲，我们觉得这些行业是有机会的。

第一个是 AR 和 VR 行业，市场预测到 2025 年将近有 3000 亿美元的市场规模。 每一次运营商端速度的极大提升，都会带来相应的交互方式的改变。在 5G 时代，AR 和 VR 的应用预计会成为新的一种交互方式。5G 高带宽的特性能解决虚拟化的瓶颈问题。

同时，5G 还有低延时的特性，会给车联网的应用带来独一无二的体验。大带宽和低时延的网络能够提供精确的导航服务。按照预测，2025 年整个连接的汽车数将达到 5000 万辆，车联网行业已经发展了很长一段时间，各运营方都在期待 5G 网络的铺设带来这个行业的大爆发。

还有一个值得注意的方向是工业互联网。比如说很典型的场景是电商仓库的机器人，整个网络机器和机器之间需要通信，5G 的应用会给机器人场景带来一个完美的连接场景。

第 4 个场景是数字医疗或者智慧医疗。现在的医疗端面临供需的极度不平衡, 优秀的医生和医疗资源集中在有限的几个城市，而广袤的中国下沉市场有如此之多的病患，大家都挤到了一线城市来试图获取优秀的医疗资源，但 5G 的应用和高带宽可以使得远程的手术可以变为可能, 削平供需端之间的这样一个不平衡。

还有一个领域是家庭娱乐，每一次技术的变革中娱乐领域往往是先锋。比如说在家庭游戏这个领域，以前的话，大家是没有办法通过实时的、远程的交互来形成联网类的游戏的。将来可以期许说 1000 块钱的千元机、5G 手机，将来可以远程的连到云端去，由云端的技术服务来支撑整个游戏的交互。

那么，未来 5G 将如何成为行业的创新引擎，然后提升企业的服务和盈利水平？

我们可以把它和高铁的投资进行对比。现在高铁网络搭好以后，中国的整个城市之间被拉近了距离，使得北京周边两个小时三个小时的经济圈形成了一个大的经济体。5G 也是一样，5G 现在的投资是比较成本高的。当基础设施建好了以后，5G 会渗透到行业的各个方面，主要的 5G 的终端将从终端手机，慢慢扩展到汽车、机床、家电等新的产品领域，多连接带来的网络效应会被极大激活。

所以无论从健康智能家居，还是从智能门锁、空调、智慧农业到工业互联网、智慧物流等等，这些行业中会催生出更多基于 5G 的商业模式和全新的组织形式，在这些垂直行业当中，会促进整个社会效率的极大提升。

比如说像白色家电的生产厂商，他们有机会能够掌握大量用户在家庭里面的场景，使得这些数据能够支撑原来的硬件制造商、家电制造商转型，成为一种运营商。

最后，5G 商用进程中会遇到哪些挑战？

最大的挑战实际上是商业化的成本。第 1 个，5G 的建设的成本是偏高的，5G 网络基站成本至少是原来 4G 的三倍到四倍。第 2 个是 5G 运维成本比较高的挑战。因为 5G 的新技术带来基站的功耗高，初期单个基站的用电量也是 4G 的三倍到 4 倍。还有一个挑战是来自于应用方面的挑战，普通的消费者和行业用户，比较难看到 5G 的长期的收益，大家都在寻找当中哪一个领域和哪一个场景能够快速被商业化。

首先应该会从强需求的行业开始。手机的全球出货量其实已经逐渐在下滑，5G 的话刚好给整个手机行业带来一个巨大的提振。再比如说娱乐行业，有可能从云游戏模式当中赚到钱的厂商，现在逐渐都在往这个行业再进行布局。

ChinaBang Awards 2020 5G 应用年度榜单：

信云智能 SmartMaker.AI

信云智能专注为设备提供故障诊断预测及能耗优化管理等企业服务。通过对设备关键性指标数据实时采集，实现设备状态的全时监控，结合特征库、算法和模型告警对设备进行管理优化。

摩联科技 aitos.io

摩联科技是一家专注于智能物联网的可信身份认证和数据隐私保护的技术初创公司。摩联科技依托全球物联网行业的丰富资源，从蜂窝平台这个头部效应明显的入口切入碎片化的物联网垂直行业。摩联科技的愿景是借力全球蜂窝物联网厂商的联盟，赋能物联网终端厂商挖掘应用和数据的价值。

摩联科技在 2018 年下半年项目启动之初，获得物联网行业专家团的天使投资和万向区块链的战略投资。2018 年 12 月成为 ARM 加速器成长营第六期成员。2019 年 6 月成为联通物联网与万向区块链物联网+区块链联合创新中心首批成员单位，11 月成为微软人工智能和物联网实验室第二期赋能客户。2019 年 12 月，荣获 “漕河泾创营优秀企业” 荣誉称号。

健康扬帆 smart and safety

按照联合国标准，通常把 60 岁以上的人口占总人口比例达到 10%，或 65 岁以上人口占总人口的比重达到 7% 作为国家进入老龄化社会的标准。而根据国家统计局数据，2018 年我国 60 岁以上人口 24949 万人，占比 17.9%，65 岁以上人口 16658 万人，占比 11.9%。中国已进入老龄化社会。在长三角地区，老龄化更为严重。由于国情、文化等特殊性，我国目前的养老状况可以总结为 90-7-3 模式：即 90% 的老人居家养老，7% 社区养老，3% 为机构养老。这三者均存在效率问题与信息不对称问题。

臻琴文化 ZhenQin

上海臻琴文化传播有限公司，致力于用创意为客户提升价值，提供整合营销方案，公司不断开拓创意策划，营销设计，视频创意等相关的业务，先后服务过 500 强房企的互动广告，手机互动营销方案，化妆品创意策划，旅游景区营销和品牌标识设计等，并获得诸多奖项！

芯百特 chipbetter

广西芯百特微电子有限公司成立于 2018 年，位于两广交界的粤桂合作特别试验区广西梧州区，总部面积 1200 平米。深圳分公司位于南山区众冠时代广场 A 座 18F，办公面积 865 平米，可容纳近百人办公。公司在北京，上海，武汉均设有办事处。

公司由志同道合的海归和本土人才创立，致力于将国际领先的高性能射频芯片技术推广到中国，为国人提供中国芯。技术团队在领先的集成电路企业（高通、Qorvo、Skyworks 等）工作多年，具有丰富的设计、封装、系统集成经验，研发的系列产品/方案均达到业界领先水平。团队具备 CMOS/SOI/GaAs/SiGe/GaN 等多种工艺，以及 PA/LNA/SW/FEM/Filter/MEMS 等多种器件的设计能力，能够兼顾性能成本和供应链能力，提出创新的设计和方案。公司着眼于日益重要的无线通讯射频器件行业，在 5G/WiFi/IOT 等方向开展产品研发，产品与服务的主要市场包括消费类电子、通讯设备、医疗电子、汽车电子、物联网、智能设备等。

公司具有较全面的射频测试设备，并配有 WB 洁净室、微组装和测试实验室。

智链万源 chainnova

智链万源定位于科技赋能产业数字化服务，深耕商品溯源、产业金融、航运 物流、电力能源、政务及公共服务等领域，具有丰富的行业实践和成功案例，高效融合大数据、云计算、区块链、5G 及边缘计算等技术，为用户提供一站式解决 方案、开箱即用的产品与应用场景科技落地服务。作为国内外产业标准制定者、 全产业端到端溯源的先行者，我们致力于用技术创新推动企业数字化转型，以科技匠心促进产业升级。

海百川科技 haibaichuan technology

基于人工智能深度学习的影视级高清视频生成算法，完全用代码生成电影，视频中换脸，换物，换衣，换声音，领先行业 2-3 年。5G 时代视频需求是海量，短视频需求新技术；AI 换脸可以掌握用户的五官长相。

DseeLab

南京达斯琪数字科技有限公司（Dsee.Lab）成立于 2016 年，是一个由 985 高校的硬件极客们发起成立、专注于全息显示方案研发的公司。

Dsee.lab 是 “创业南京” 高层次人才引进计划和 “江苏省科技厅孵育孵化项目” 的重点培养企业。目前拥有数十项专利，涵盖了多种显示方案和应用领域软硬件方案。凭借多款全息显示产品、配套的

控制软件、云信发平台、3D 视频制作工具等，建立起全息视觉商业服务的完整生态。

2017 年 9 月达斯琪完成首轮近千万元天使轮融资，公司迈入快速发展轨道。 2019 年已获得腾讯、万达（丙晟科技）的 Pre A 轮投资。

傲立电子 Honesty Electronics Co., Ltd

傲立电子基于 FPGA 的低成本 TD-LTE 同步模块 (以下简称 傲立 TD-LTE 同步模块) 支持 TD-LTE 的 Band38、Band39、Band40、Band41，无需 sim 卡可自动完成 TD-LTE 无线网络的同步，得到精确的 TDD 上下行时隙 Timing、施主基站的上下行时隙比和特殊子帧等信息，通过 GPIO 接口将上下行时隙指示信号输出。模块与客户应用对接接口为标准 Mini PCI-Express 接口。 傲立 TD-LTE 同步模块使用优化的 FPGA 算法，不仅在上下行时隙准确度上已经和精度最高的手机基带套片相同，而且相比传统 FPGA 方案和单片机射频检波方案，能自动解出上下行时隙配比与特殊子帧。

“ 彩频科技 CAIPIN”

广州彩频通信科技有限公司（简称彩频科技）成立于 2015 年 12 月 21 日，实际开始运作于 2014 年 12 月，目前员工有 30 多人，总部设在广州，在广州和深圳设有两个研发中心，我们专注于新一代移动通信技术 4G 以及 Beyond 4G、5G 解决方案的研发。致力于成为下一代移动通信小基站及室内定位领域的行业明星。团队核心成员均在国内外知名无线通信企业从业多年，有深厚的研发功底及技术积累。公司拥有仅次于华为中兴烽火等巨头的强大的研发团队，是一支完整的无线系统研发团队，并已经形成完善的人才梯队，其中 65% 以上的研发人员来自于国内一线设备厂商。