由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首开以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终获奖的 87 家企业和创始团队。ChinaBang 历经九载，未改初心，一直致力于发现中国创新的力量，与行业的领军者和驱动者们一同探索发现，ChinaBang Awards 也一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。

智慧医疗年度榜单的揭晓邀请到启明创投合伙人叶冠泰，就 AI+5G，医疗科技应用的新可能性展开探讨，并揭晓了智慧医疗年度榜单。启明创投合伙人叶冠泰为 AI 医疗的下一步发展提出了看法，并对 5G 医疗的机会进行了解释。

首先，近年来 AI 医疗领域大火的影像诊断应用，在逐渐成熟化后也迎来了 BAT、华为等大企业的入局或持续扩张。市场格局发生了很大变化，创新企业面临更激烈的竞争。对此，叶冠泰认为，医疗影像识别应用算足够成熟，现有的初创企业已经到了一个规模，应该不会再跑出新的玩家来了。“不过，我觉得如果在新数据来源或新算法上做工作，并且突破，还是有机会的。” 他补充说。

竞争在加剧，尤其是这次疫情之后，大家都看到了 AI 赋能医疗的机会。显然，初创企业不能停留在单品做到极致的阶段。“AI 医疗提升诊断速度和准确率、实时性，还需要跟病人的病例做大量的结合，这样有机会针对个人量身定制诊疗方法。” 叶冠泰认为，AI 医疗企业第一阶段是把现有的产品做到非常极致，接下来需要把个人的医疗数据打通，然后做出更好的诊疗方法。

关于数据采集能力，叶冠泰认为相较于 BAT 等企业，初创企业或更有优势。所以，AI 企业在接下来建立更深壁垒时可以在此方面着手。“可以从数据获取渠道的多元方面入手，去跟医院的配置系统来打通，也可延展到个人智能设备，获得一些日常健康数据。此外，则是和医疗影像硬件厂商合作。” 他给出了一些具体的方向建议。

关于 5g+医疗的可能性，叶冠泰认为该技术最大的优势就是，可以把很多的诊疗可以带到各个地方。“中国的医疗资源分布不均问题可以通过 5G+远程治疗，远程手术、远程诊断进行改善。此外，智能穿戴收集健康信息，也需要 5G 高速传输到医院或者企业，实时显示健康状况以供决策。” 他表示，5G+AI，可以将更前沿的智能辅诊能力下沉再赋能三四线城市。“下沉是一个很好的词汇，能够让非常高精尖的技术变成普惠世人的事物。” 他说。

此外，叶冠泰也分享了自己通过这次疫情所看到的医疗科技应用新机会。“移动网络数据的应用很重要，就像健康码对于管理公共健康起到了关键作用。接下来，这方面可以和疫情相关用药的控制结合，因为只有知道人的健康状态后，才能够真正做出最核心的疫苗或者药。” 他说。

ChinaBang Awards 2020 智慧医疗年度榜单：

鸣石峻致 Marvel Stone

公司开发的便携式脂肪肝及纤维化定量检测设备适用于全阶段 NASH 和 NAFLD 患者。公司的技术基于磁共振原理，在实现磁共振小型化的同时保留了高精度，相比现有产品更好的兼顾测量精准度、便携性、安全性和可负担等特点，实现 NASH 和 NAFLD 专门药物上市后的诊疗闭环，为医生和患者的诊疗提供更优的解决方案。

无境创新 Infynova

通过物联与智能技术（AIoT）实现数字化、远程值守、自主运作的骨科智慧仓，有效解决双向物流，人员依赖，全程追踪等问题。在骨科供应链管理仍全然依赖人员经验、信息化程度极低的行业背景下，帮助骨科耗材供应链上的厂家、平台、代理商、医院全面智慧升级骨科耗材供应链。目前市场上只有在仅软件或仅物流服务层面的竞品，无可全面竞争的对手。

数坤科技 SHUKUN

数坤科技是一家人工智能医疗科技公司，以人工智能的技术为医疗行业赋能，扎根于医院，通过深度学习等机器学习机制把人类顶级专家的诊断经验和诊断思路固化下来形成机器智能，从而形成专家智慧和机器智能的协同工作模式，最终提高整个医疗行业的服务供给，提高服务的水平和效率，让医生和病人都能受益。

启明无障碍科技 Ace Tech

启明电台仅无障碍主播播放量已经超过 1700 万，有 6 万多人订阅，助盲系统 6 月上线以来智能服务进 50 万次，志愿者答复近 1 万人次。启明软件系统属于工具类产品，在国内和国际市场按照定价 360 元来收费（价格远低于国际同类产品），基础功能可免费，通过广告、付费音频分销、小说分销、商品分销和无障碍电商来获取更多利润，同时可以直接销售启明手机和启明瞳眼镜等硬件，盲人需要助盲系统实时视频客服仿照电信套餐来终生收服务费。目前已经招募到盲人奥运冠军、盲人作家、盲人文员和广大盲人连锁按摩店老板在全国初步逐渐成盲人城市合伙人，辅助软硬件推广和视障文化理念宣传。

臻泰智能 ZhenTec

臻泰智能是一家脑机接口医疗产业化研发商，依托西安交通大学孵化，致力于各类脑控交互、VR/AR 及医疗康复机器人系统的研发、生产及销售。公司以 “臻科技，真智能” 为发展理念，致力于成为脑机交互及医疗康复行业的领导者，推动脑机接口、人工智能、虚拟现实等前沿科技在医疗康复领域的应用, 帮助患者，造福社会。

连心医疗 LinkingMed

北京连心医疗科技有限公司坐落于清华大学科技园启迪之星孵化器，是一家专注于肿瘤平台搭建和医疗数据分析的公司。公司创始人平均分别在放射物理、医学影像和医疗信息化领域有超过 10 年的研发经验。目前已申报与取得国家发明专利 4 项，合作申请省市自然科学基金 10 项。公司致力于搭建专业的肿瘤数据中心和放疗云平台，提供软件服务和数据分析服务。

箴石医疗 pinpoint

Pinpoint，是由清华的研究生、教授及顶尖医院的医生共同发起、研发的手术导航机器人项目。公司以肺小结节的精准、安全、快速穿刺诊疗为切入点，实现早期肺癌诊疗，从而提高癌症患者生存率。目前已经进行了动物实验，进入产品定型、申请创新医疗器械及注册阶段。公司由世界最大的硬件风险投资公司 HAX 投资背书，与强生、赛诺微达成商业合作，并与解放军总医院第六医学中心、协和医院进行科研合作。产品拥有国际领先的配准算法，保证手术针定位精准的同时，可将手术机器人成本降低到 10 万以内。先进的末端执行器实现手术针旋进，消除深度穿刺时产生的偏差，简便的操作将手术时间由至少 30 分钟减少到 15 分钟。

维塑科技 VISBODY

传统的身体成分分析仪，无法全方位位且直观地分析和展现用户的体征状态，同时新兴的瑜伽馆、普拉提等泛健身机构，也更加关注体型与体态，而非身体成分数据。VisbodyFit 3D 体型追踪仪是维塑科技出品的 3D 智能体测产品，能够对体型体态，身体成分，身体围度等人体数据进行 360°全维度体测与评估。目前与金吉鸟健身、超级猩猩等健身机构合作，覆盖全国近 200 个城市，用户规模超百万人。

森亿智能 SYNYI.AI

上海森亿医疗科技有限公司（森亿智能）成立于 2016 年 4 月，作为中国医疗人工智能行业的创新引领者，森亿智能是国家健康医疗大数据集团中电数据的 AI 技术核心供应商，高新技术企业。森亿智能以医学自然语言处理、机器学习等核心技术为驱动引擎，对海量医疗数据进行深度治理、转化分析和研究，为各级医疗机构、科研院校、政府部门、医药企业等提供专业、安全、高效的医疗大数据整体解决方案。

拓萧智能 ChildCare

拓萧智能致力于心肺听诊智能诊断系统的研发与运营。系统包括数字听诊器、被动式连续胎心胎动监测带、人工智能算法与云端心肺音大数据平台，可针对肺炎、哮喘与心脏疾病，通过人工智能算法自动分析心肺音，用于辅助诊断。产品用于基层医疗儿保的心肺保健与先心病的筛查，建立心肺音的数字档案，结合分级诊疗与远程会诊中心，实现远程听诊与远程诊断。产品已获得 CE 二类医疗器械许可证，已积累二万多个有效心肺音数据，与上海儿童医院和辽宁中医院合作。目前在安徽省芜湖市社区医院和青海省果洛藏族自治州试点，与浙大附属儿童医院共建先天性心脏病智能筛查中心，和上海儿童医学中心合作儿科疾病智能听诊项目。