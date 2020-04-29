京东据报将在港二次上市

4 月 29 日，据香港信报报道，中概股回归本港再现新进展。路透旗下 IFR 引述知情人士称，中国第二大电商京东（JD.com）已以保密形式在港提交上市申请，拟第二上市，京东可能出售最多约 5% 的股份，预计最早在 6 月挂牌。

以京东目前在美国纳斯特上市市值为 670 亿美元（约 5226 亿港元）计算，即公司在港的集资规模预料可达 34 亿美元（约 265.2 亿港元）。美银、中信里昂及瑞银为主要安排行。

YouTube 引入事实核查工具

4 月 29 日，据外媒报道，YouTube 将开始向美国观众展示事实核查文章的链接，以遏制错误信息的传播。

YouTube 周二表示，该功能将显示来自特定新闻出版商和组织的信息片段，这些新闻出版商和组织符合事实核查机构的标准。未来，当用户搜索特定主题，例如 “新冠病毒和布洛芬” 时，这些链接会出现在视频上方。

随着疫情的蔓延，YouTube 的新闻内容浏览量大幅上升 75%。莫汉表示，YouTube 已经在有关新冠病毒的视频下方插入了公共卫生机构的链接，并删除了数千个违反虚假信息政策的视频。

三星电子 Q1 净利润 4.89 万亿韩元

4 月 29 日，三星电子公布 2020 年第一季度财报。数据显示，该公司第一财季实现净利润 4.89 万亿韩元（40 亿美元），较去年同期下滑 3.1%。

三星当季营业利润为 6.44 万亿韩元，去年同期为 6.23 万亿韩元。营收增长 5.6%，达到 55.32 万亿韩元。三星电子第一季度芯片业务营业利润 3.99 万亿韩元。三星电子当季营业利润较分析师平均预期高出 7.6%。三星表示，受疫情影响预计二季度业绩将下滑。疫情带来的不确定性将持续至下半年。

谷歌母公司一季度营收 412 亿美元

4 月 29 日，Alphabet（谷歌母公司）今天发布了截至 3 月 31 日的 2020 财年第一季度财报。报告显示，Alphabet 第一季度总营收为 411.59 亿美元，比去年同期的 363.39 亿美元增长 13%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第一季度净利润为 68.36 亿美元，比去年同期的 66.57 亿美元增长 3%。

金山软件：北京办公软件 Q1 营收 3.72 亿元

4 月 29 日，金山软件发布附属北京办公软件 2020 年第一季度业绩，营业收入为 3.72 亿元，同比增长 30.90%；归属于上市公司股东的净利润为 1.10 亿元，同比增长 130.87%。基本每股收益为 0.24 元。研发投入占营业收入 39.56%。

金山办公是办公软件和服务提供商，主要从事 WPSOffice 办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。