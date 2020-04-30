【AutoNode.cn 动点汽车】在这周，新能源汽车市场也迎来了国内势力的代表作品：小鹏 P7，新车提供 4 种续航里程版本，共 8 个配置，其中分为后驱长续航版（NEDC 续航 568km）、后驱超长续航版（NEDC 续航 656km、706km）以及四驱高性能版（NEDC 续航 552km），补贴后售价 22.99 万元起。