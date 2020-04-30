由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首次以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，评选八大领域（5G 应用、地产科技、智慧医疗、智能零售、未来出行、教育科技、企业出海、企业服务）以及前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终 87 家获奖企业和创始团队。本次线上颁奖盛典在微信、微博、今日头条三大平台直播，同时在线人数最高达 13 万人，累计播放量达到 650 万次，吸引来自创业公司、投资机构、大企业、政府等行业人士高度关注。

动点科技创始人兼 CEO 卢刚在线上颁奖典礼开幕时提到，当前国内和国外经济环境充满了各种不稳定性，因为疫情我们把线下颁奖改为线上进行，像《双城记》里写到的，“这是最好的时代，这是最坏的时代。” 动点科技将一如既往地和所有创业公司、投资机构、大企业以及生态合作伙伴坚定地走下去。此次评选中，动点科技携手银行、政府、大企业共同启动 “中国创新企业助力计划”，为优秀的中国创新力量带来各方面助力，希望为受到疫情冲击的企业带来金融、媒体、政策、法律等方面的优惠和扶持，一同度过这次危机。

颁奖典礼现场，主办方还邀请到优客工场创始人毛大庆博士、小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地博士、戈壁创投联合创始人 Thomas G.Tsao、创世伙伴资本合伙人梁宇、渶策资本创始合伙人胡斌、编程猫联合创始人& CTO 孙悦、启明创投合伙人叶冠泰、石墨文档创始人 & CEO 吴洁、华创资本合伙人熊伟铭等行业内顶尖的大咖嘉宾，分享行业干货，并为获奖的创业企业揭榜和颁奖。

ChinaBang Awards 九年来，见证了一大批创业公司：滴滴、陌陌、DJI、美丽说、出门问问、饿了么、微信、虾米音乐……从小荷才露尖尖角蜕变为不可撼动的行业巨头。历经九载，未改初心，我们始终致力于发现中国创新的力量，助力创业者在创新道路上砥砺前行。就如动点科技创始人兼 CEO 卢刚提到的，ChinaBang Awards 也许只是这些初创公司的第一个行业奖项，但我们相信未来会有更多获奖企业成为行业独角兽。

ChinaBang Awards 2020 年度榜单

地产科技年度榜单

位形空间 ConfigReality、库博 Coolbo、微筑科技 Webuild、让渡居 RONDO、云鲸智能 NARVAL、鸢安智能 YuanAnIntelligent、沙赞科技 Shazamtech、51WORLD、巧燕筑家、居理新房 julive

未来出行年度榜单

元戎启行 DeepRoute、开易科技 KEYTECH、AutoX、图森未来 TuSimple、中紫科技 Ziermotors、小马智行 Pony.ai 、文远知行 WeRide、纽劢科技 Nullmax、觉非科技 JUEFX.COM、松灵机器人 Agilex Robotics

企业出海年度榜单

XTransfer、猫助守 Escort Cat、skyroam、PaaSoo、OKKI、Nreal、去海外、Allsome、别样海外购、Buzzkid

5G 应用年度榜单

信云智能 SmartMaker.AI、摩联科技 aitos.io、健康扬帆 smart and safety、臻琴文化 ZhenQin、芯百特 chipbetter、智链万源 chainnova、海百川科技 haibaichuan technology 、DseeLab、傲立电子 Honesty Electronics Co., Ltd、” 彩频科技 CAIPIN”

智能零售年度榜单

图匠数据 ImageDT、贝卡母婴 bébéfocus、人加智能 HUMANPLUS、视达 SandStar、珊口科技 Ankobot、Techsun、DseeLab、开为科技 Kiwi Technology、帷幄 Whale、小视科技 MINIVISION

教育科技年度榜单

FAMIC、大地凯文 DadiKaiwen、小码王 Xiaomawang、核桃编程 Walnut Education、梧童科技 WUTTON、独角基地 AIINNO、爱得文儿童博物馆、暄暄科技、葡萄智学、鲸航科技

智慧医疗年度榜单

鸣石峻致 Marvel Stone、无境创新 Infynova、数坤科技 SHUKUN、启明无障碍科技 Ace Tech、臻泰智能 ZhenTec、连心医疗 LinkingMed、箴石医疗 pinpoint、维塑科技 VISBODY、森亿智能 SYNYI.AI、拓萧智能 ChildCare

企业服务年度榜单

数篷科技 DataCloak、ClickPaaS、齿轮易创 Gear、润加速产业加速器 RUN Accelerator、慧安金科 AHI-Fintech、PaaSoo、创新奇智 AInnovation、犀动科技 aiello、领鸟云 DTsales、云安行 cloudancing

前沿科技年度榜单

贝壳智联 backer、来也科技 Laiye Technology、非夕科技 Flexiv、小雷科技 xiaoleitech、清微智能 Tsingmicro、安声科技 ANCSONIC、INDEMIND 、新橙北斗 Orieange、绿洲智能环保 OASIS、行云创新 CloudToGo

年度创始团队

猿辅导在线教育

让我们继续共同前进 ChinaBang Awards 2021 再聚首！更多信息可通过官方网站获取，或直接发送邮件到 event@technode.com