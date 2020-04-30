由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首次以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，评选八大领域（5G 应用、地产科技、智慧医疗、智能零售、未来出行、教育科技、企业出海、企业服务）以及前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终 87 家获奖企业和创始团队。本次线上颁奖盛典在微信、微博、今日头条三大平台直播，同时在线人数最高达 13 万人，累计播放量达到 650 万次，吸引来自创业公司、投资机构、大企业、政府等行业人士高度关注。

此次评选中，动点科技携手银行、政府、大企业共同启动 “中国创新企业助力计划”，为优秀的中国创新力量带来各方面助力，希望为受到疫情冲击的企业带来金融、媒体、政策、法律等方面的优惠和扶持，一同度过这次危机。

在政策助力部分，联动了杭州市下城区成为政策助力伙伴，杭州市下城区是杭州的核心城区，一直以来都对科创企业的发展十分支持，已经推出过不少利好政策。颁奖典礼现场还邀请到了杭州市下城区投资促进局局长孔奇，为我们介绍本次杭州市下城区为本届 ChinaBang Awards 2020 年度榜单获奖企业带来的政策助力。杭州市下城区将提供最优惠的人才政策，招商引资政策，产业政策等，并辅助于产业投资基金，打造政策和资金联动。

在金融助力部分，联合了浙江泰隆商业银行上海分行，为 ChinaBang Awards 2020 年度榜单的入围企业授信一亿元人民币，并在颁奖典礼现场举办授信仪式。并在颁奖典礼现场举办授信仪式，泰隆银行长宁支行行长陈瑜女士，上海闵行支行小企业部总经理赵建斌先生出席，动点科技 COO 徐烨女士代表 ChinaBang Awards 2020 年度榜单入围企业接受授信。陈瑜女士提到通过此次助力计划将提供几个维度服务，一方面是全免费的金融服务，以及一对一的金融对接，另一方面是低门槛的纯信用无抵押的贷款，希望可以陪伴创业企业突破重围，共克维艰。

在法律助力部分，邀请到了北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人吴陈伟先生对接，为创业者提供法律咨询服务以及更专业的法律建议，为创业者从法律方面保驾护航。

更多助力服务和申请资料请发送邮件到 event@technode.com

ChinaBang Awards 2020 年度榜单

地产科技年度榜单

位形空间 ConfigReality、库博 Coolbo、微筑科技 Webuild、让渡居 RONDO、云鲸智能 NARVAL、鸢安智能 YuanAnIntelligent、沙赞科技 Shazamtech、51WORLD、巧燕筑家、居理新房 julive

未来出行年度榜单

元戎启行 DeepRoute、开易科技 KEYTECH、AutoX、图森未来 TuSimple、中紫科技 Ziermotors、小马智行 Pony.ai 、文远知行 WeRide、纽劢科技 Nullmax、觉非科技 JUEFX.COM、松灵机器人 Agilex Robotics

企业出海年度榜单

XTransfer、猫助守 Escort Cat、skyroam、PaaSoo、OKKI、Nreal、去海外、Allsome、别样海外购、Buzzkid

5G 应用年度榜单

信云智能 SmartMaker.AI、摩联科技 aitos.io、健康扬帆 smart and safety、臻琴文化 ZhenQin、芯百特 chipbetter、智链万源 chainnova、海百川科技 haibaichuan technology 、DseeLab、傲立电子 Honesty Electronics Co., Ltd、” 彩频科技 CAIPIN”

智能零售年度榜单

图匠数据 ImageDT、贝卡母婴 bébéfocus、人加智能 HUMANPLUS、视达 SandStar、珊口科技 Ankobot、Techsun、DseeLab、开为科技 Kiwi Technology、帷幄 Whale、小视科技 MINIVISION

教育科技年度榜单

FAMIC、大地凯文 DadiKaiwen、小码王 Xiaomawang、核桃编程 Walnut Education、梧童科技 WUTTON、独角基地 AIINNO、爱得文儿童博物馆、暄暄科技、葡萄智学、鲸航科技

智慧医疗年度榜单

鸣石峻致 Marvel Stone、无境创新 Infynova、数坤科技 SHUKUN、启明无障碍科技 Ace Tech、臻泰智能 ZhenTec、连心医疗 LinkingMed、箴石医疗 pinpoint、维塑科技 VISBODY、森亿智能 SYNYI.AI、拓萧智能 ChildCare

企业服务年度榜单

数篷科技 DataCloak、ClickPaaS、齿轮易创 Gear、润加速产业加速器 RUN Accelerator、慧安金科 AHI-Fintech、PaaSoo、创新奇智 AInnovation、犀动科技 aiello、领鸟云 DTsales、云安行 cloudancing

前沿科技年度榜单

贝壳智联 backer、来也科技 Laiye Technology、非夕科技 Flexiv、小雷科技 xiaoleitech、清微智能 Tsingmicro、安声科技 ANCSONIC、INDEMIND 、新橙北斗 Orieange、绿洲智能环保 OASIS、行云创新 CloudToGo

年度创始团队

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