滴滴武汉重启网约车服务

滴滴昨晚发布公告称，根据武汉市交通运输局的部署，受疫情影响暂停服务近 100 天的滴滴网约车将于 4 月 30 日零时在武汉恢复运营，滴滴顺风车、代驾业务也同时开启武汉市内服务。

滴滴方面表示：“我们将依据武汉市防疫指挥部等部门的统一要求，严格落实消杀工作，守护安全出行。”

应武汉市新冠肺炎防控指挥部要求，从 1 月 24 日 12 时起，滴滴暂停武汉市内的网约车及网约出租车运营。期间，为了能够保障医护人员和社区人员的必要出行，1 月 24 日深夜，滴滴在武汉组建医护车队免费为医护人员提供出行服务。1 月 25 日，滴滴又紧急组建了由 1336 位司机组成的社区保障车队。

瑞幸咖啡被 SEC 调查

据彭博社报道，瑞幸咖啡正在就会计不当行为接受美国证券交易委员会（SEC）调查。

瑞幸不久前曝出 22 亿人民币的虚假交易额，这之后一直受到来自各方面的调查。目前中国证监会已经入驻瑞幸咖啡。而美国证券交易委员会也在今天开启调查，针对 22 亿虚假交易进行调查取证。

中国联通联合华为等发布首张 MEC 规模商用网络

据新浪科技报道，中国联通携手格力、腾讯、碧桂园等几十家企业开展 MEC 商用实践落地。

在广东开展的 MEC 商用领域先试先行只是中国联通面向全国构建 “云、网、边、端、业”（云计算、智能网络、MEC 边缘云、泛终端、创新业务）五位协同体系的一个缩影。

本次大会上，中国联通还对外发布了业界首个《5G MEC 边缘云平台架构及商用实践白皮书》，就 MEC 边缘云商用网络、业务布局、平台能力、落地案例和合伙伙伴权益进行了详细的解读。

Spotify 第一季度营收 20.07 亿美元 同比增长 22%

音乐流媒体服务商 Spotify 发布了 2020 年第一季度财报，总营收为 18.48 亿欧元（约合 20.07 亿美元），同比增长 22%。归属于 Spotify 母公司股东的净利润为 100 万美元，而上年同期净亏损 1.42 亿欧元。

其中，付费服务营收为 17 亿欧元，同比增长 23%，略高于公司预期。广告支持的服务营收为 1.48 亿欧元，同比增长 17%，低于公司预期，主要因为疫情的影响。

特斯拉打算下调中国部分车型售价

特斯拉正考虑在中国市场对部分车型进行今年以来的第二次降价，以便继续有资格享受正在收紧的电动汽车政府补贴。

特斯拉上海工厂生产的 Model 3 起始售价为 32.38 万元人民币（约 4.57 万美元）。知情人士称，此次降价将使标准版 Model 3 的价格，低于中国电动汽车有资格获得补贴的 30 万元人民币的最高价格门槛。