蔚来中国总部落户合肥项目协议正式签署

网易科技讯 4 月 29 日消息，今天下午，蔚来与合肥市建设投资控股有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者签署关于投资蔚来中国的最终协议，并与合肥经济技术开发区就蔚来中国总部入驻达成协议。根据投资协议，战略投资者将向蔚来中国投资 70 亿元人民币。

特斯拉连续第三季实现盈利令华尔街震撼 股价盘后大涨近 10％

腾讯科技讯 据外媒报道，特斯拉周三出乎市场意料之外的宣布在第一季度实现盈利。连续第三个季度实现盈利，帮助特斯拉股价在盘后交易中大涨近 10%。特斯拉第一季度净利润 1600 万美元 同比扭亏为盈。特斯拉财报显示，该公司第一季度净利润为 1600 万美元，合每股收益 0.09 美元；相比之下去年同期的每股摊薄亏损达到 4.10 美元。特斯拉当季调整后的净利润达到 2.27 亿美元，合每股收益 1.24 美元；相比之下去年同期的每股摊薄亏损为 2.90 美元。FactSet 提供的数据显示，华尔街分析师之前平均预计，特斯拉第一季度调整后的每股亏损为 0.28 美元，营收为 61 亿美元。

iPhone 第一季度在中国销量仅下滑 1％ iPhone 11 最畅销

腾讯科技讯 据外媒报道，在 2020 年第一季度，苹果在中国的 iPhone 销量仅同比下降了 1%，而中国智能手机市场同比萎缩了 22%，原因是买家迅速转向在线购买，特别是热情地购买 iPhone 11 机型。市场研究公司 Counterpoint Research 周三发布的最新数据显示，在第一季度，中国智能手机销量同比下降了 22%，其中 2 月份的销量尤其惨淡，这个月的需求比去年同期下降了 35%。然而，苹果的 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 的需求却没有遭到同样的破坏。这表明，虽然苹果的零售店很重要，但暂时关闭并不会结束其产品的销售。

微软第一季度收入猛增 15％：疫情几无影响 云计算猛增

腾讯科技讯 全球性的新冠疫情对于大型科技公司的业务到底产生了怎样的影响呢？近期，美国科技公司开始进入公布第一季度财报的财报季，这一答案开始浮出水面。据外媒最新消息，4 月 29 日，微软公司发布了第一季度财报，该公司业绩受到了新冠疫情的刺激和推动，其中云计算业务收入猛增。微软高管也表示，新冠疫情对于公司的影响是 “非常小的”。据国外媒体报道，微软股价周三在美国股市盘后交易中上涨 5%，此前该公司公布第一自然季度销售收入增长 15%，云计算成为微软一季度业绩的一个 “发动机”。

Facebook Q1 营收 177.4 亿美元 净利 49 亿同比增 101.6%

网易科技讯 4 月 30 日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，社交媒体巨头 Facebook 公布了截至 3 月 31 日的 2020 财年第一季度财报。财报显示，Facebook 第一季度营收为 177.4 亿美元，与去年同期的 150.8 亿美元相比增长 18%；净利润为 49 亿美元，与去年同期的 24.3 亿美元相比增长 101.6%；每股收益为 1.71 美元，与去年同期的 0.85 美元相比增长 101.2%。由于营收超过分析师预期，Facebook 股价盘后交易上涨逾 10%。