迪士尼今天公布了其 2020 年第二季度财报，进一步揭示了该公司受新冠病毒的影响如何。流媒体视频服务方面，Disney+ 的订阅用户数在全球范围内已达到 5400 万——因疫情激增。今年 4 月，该服务的订户数超过了 5000 万。

其他方面，受新冠病毒疫情影响，迪士尼的主题公园和游轮业务营收下滑 58%。据 CNBC 报道，该公司估算主题公园等的关闭导致其第二季度损失约 10 亿美元。

至于 Disney+ 的一大竞争对手 Apple TV+，苹果则没有在上周的 2020 年第二季度财报中公布这项服务的用户数据。

此外，迪士尼早些时候宣布，上海迪士尼乐园将于 2020 年 5 月 11 日起重新对公众开放。

“尽管现在预测什么时候全面恢复我们所有业务运营的时间还为时太早，但我们正在评估几种不同的情形，确保我们采取了谨慎的、合理的、充分的措施来最终重新开启我们的主题乐园。就如大家都知道的，我们全球的主题乐园中，上海和香港的自一月份起关闭，东京的是自二月份起关闭，我们在美国和巴黎的主题乐园自三月中起关闭。我们采取的方法可能包括对客流量和人员密集度的限制，并遵守州政府和联邦政府规定的健康预防措施。” 华特迪士尼公司首席执行官 Bob Chapek 说。