近日，智能康复设备市场迎利好消息，上海傅利叶智能科技有限公司（以下简称 “傅利叶智能”）宣布完成数千万元 B+轮融资，投资方为前海母基金。本轮融资将用于智能康复领域的技术研发、市场推广以及康复生态体系建立。

傅利叶智能深耕康复医疗领域多年，牢牢掌握力反馈技术、机器人运动控制卡和多维力传感器等核心关键技术，产品线丰富，自主研发的康复机器人已进入全球 20 多个国家和近千家机构，执行超过四亿次康复训练动作，获得多国医疗器械注册证（美国 FDA、欧盟 CE、中国 CFDA、澳洲 TGA、新加坡 HSA）。在产品技术不断迭代更新的同时，傅利叶公司的发展战略也在不断升级，围绕康复科室打造的 “智能康复港” 整体解决方案，让设备、用户、机构互通互联，帮助机构实现康复装配智能化、康复服务标准化，不仅适合省市县三级区域康复网络建设，也能快速推动智能化康复生态系统的形成。

谈及投资的动因时，前海母基金董事总经理许光宇表示，看好康复医疗产业发展前景，傅利叶现已率先占据三大优势，一是围绕医院康复科室这个核心场景，打造了系列智能化、轻量化和亲民化的产品，大幅度提高康复的诊疗效率；二是拥有全球顶尖的康复技术与团队，与芝加哥康复中心、墨尔本大学、苏黎世联邦理工学院建立了联合实验室，康复医学和工程领域后备人才力量充足；三是通过建立智能康复设备标准，结合标准化服务体系，大幅度降低康复领域复制连锁所需要的门槛，不断升级商业模式和业务核心能力，打造康复赛道产业级品牌。

据傅利叶智能 CEO 顾捷透露，目前傅利叶康复机器人已经进入规模化应用阶段。他进一步指出，智能化是康复领域发展的趋势所在，未来还将根据疾病做出康复知识图谱，基于患者差异，通过智能设备给予个性化的治疗方案，让广大机构迅速建立和提升康复服务实力。“我们将坚定不移地深耕康复领域，本轮资金将帮助公司进一步提升实力，从而为客户提供高科技和高性价比的产品和服务。”

傅利叶智能总部位于上海张江，已在广州、新加坡、马来西亚建立分公司，旗下还建有 EXOPS 机器人开放技术平台。