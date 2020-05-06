新冠疫情爆发，百业萧条，但电子商务行业却是另一番景象。东南亚的物流公司 Ninja Van 便在最新一轮融资中获得了 2.8 亿美元，继续扩大他们在东南亚地区的影响力。目前，他们在东南亚的主要客户包括 Lazada、Shopee、Tokopedia、屈臣氏和欧莱雅。

Ninja Van 的 D 轮融资由 Grab 和 Facebook 联合创始人爱德华多·萨维林的 B Capital 领投，文莱国有的 Zamrud Sovereign Wealth Fund、泰国电信公司 InTouch、Golden Gate Ventures Growth Fund 和 Monk’s Hill Ventures 跟投。其中 Grab 在 2019 年 4 月首次对他们进行投资，并宣布与 GrabExpress 服务进行合作。

成立于 2014 年的 Ninja Van，业务遍及新加坡、马来西亚、印度尼西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南。目前拥有 30000 名员工，其中 20000 名全职司机，每天处理超过 100 万个包裹。

Ninja Van 创始人 Chang Wen Lai 表示，公司还可能进行再一轮融资。

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