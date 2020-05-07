以色列初创公司 Ermetic 是一家为企业云提供安全保护的公司，成立不到一年。日前他们宣布获得来自 Glilot Capital Partners、Norwest Venture Partners 和 Target Global 的 1000 万美元融资。这家总部位于特拉维夫的公司推出了一种基于分析的解决方案，通过检测云中所有的人和机器身份，并分析其访问权限，防止数据泄露。

“ 利用分析和自动化，Ermetic 消除了在 AWS、微软 Azure 和谷歌云等复杂环境中确定每个用户、服务或应用所需的精确权限所带来的人工努力和成本，” 这家初创公司的首席执行官 Shai Morag 表示。

Ermetic 的创始团队具有丰富的安全经验，CEO、CPO（首席资安官）Sivan Krigsman、CBO（首席品牌官）Arick Goomanovsky、CTO Michael Dolinsky 四人的职业生涯都是在以色列军方的网络情报部门开始。此外，他们之前创立的安全公司均成功退出：CTO 创立了后来被微软 2 亿美元收购的 Aorato、Shai Morag 创办的 Secdo 被 Palo Alto Networks 以 1 亿美元收购，CBO 的公司 Sygnia 被淡马锡 2.5 亿美元收购。