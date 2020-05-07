日前，商汤科技与中国建设银行、建信金融科技、智元汇信息技术等合作伙伴，共同推出的智慧出行平台在郑州、西安等全国多个城市成功落地。此套系统依托商汤科技 “SenseMeteor 睿知智慧轨交平台” 打造，率先实现在轨道交通领域的脸码互通过闸，即乘客可以选择刷脸或二维码任何一种方式进出站。

应用这种新的乘车方式，在人流集中的地铁站，乘客通行效率将得到极大提升，同时无接触的过闸机方式，还可避免实体票卡、纸币的接触，大大降低疫情期间交叉感染的风险。目前，此套系统已经在郑州地铁 2 条线全线路、西安地铁全线网完成开通，并将于近期在哈尔滨全线网 27 座车站部署开通。

2020 年 1 月，以商汤科技 “SenseMeteor 睿知智慧轨交平台” 为算法技术核心，西安地铁 1、2、3、4 号线全线网开通了刷脸过闸功能。

事实上，西安地铁刷脸乘车的应用，并不是商汤科技此项 AI 技术在国内轨道交通行业的首次落地。早在去年，郑州地铁就已经在 1 号线、14 号线全线路部署应用了此系统。今年 3 月，哈尔滨地铁也顺利启动了项目测试。

作为东北三省首个采用人脸识别技术的轨道交通系统，目前哈尔滨地铁已完成哈尔滨东站、博物馆站、医大二院站、新疆大街站、哈尔滨西站共 5 座车站的试点。预计在 6 月，哈尔滨地铁全线网 27 座车站都将完成改造，对乘客全面投入使用。届时乘客可直接在手机移动端注册并开通人脸功能。值得一提的是，为配合和支持疫情防控，哈尔滨地铁的刷脸乘车功能还将首次支持戴口罩识别过闸。

商汤科技 “SenseMeteor 睿知智慧轨交平台” 定位于轨道交通 AFC（Automatic Fare Collection System，指城市轨道交通自动售检票系统）应用场景。在与地铁业务的紧密结合中，针对各个关键节点，商汤以原创深度学习算法为核心，在产品上针对场景进行了特殊优化，保障了高精度，在百万人脸库规模下，误识率低于百万分之一。同时，产品还具备大容量、高性能、高可用性、自我衍进等特点。

在 AI 技术支持下，乘客可顺利实现用户人脸注册，通行活检及人脸比对等环节。同时平台通过与地铁内系统深度对接，实现人脸进站出站及清算扣费，提升地铁通行效率，实现对地铁全场景、全流程、全系统的赋能。