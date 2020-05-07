由前 Lazada 业务开发经理罗伊克·高迪亚（Loic Gautier）创立的越南时尚闪购平台 Leflair，近日申请破产，退出了激战正酣的东南亚电商圈。

2015 年成立的 Leflair 瞄准了越南日益增长的中产阶级，用闪购的方式打折销售中高档奢侈商品。消费者可以购买到 Calvin Klein、施华洛世奇、Michael Kors、李维斯和兰蔻这样的高端品牌，品类也从服装、珠宝、化妆品一直到配饰俱全。

Leflair 希望解决东南亚大型综合型电商，比如 Lazada 和 Zalora 的重要缺点── 混乱的百货公司气质。

“ 女性占我们受众的 85%，” 罗伊克·高迪亚表示，” 我们开始注意到，我们的很多忠实顾客没有其他电商购物选择。Zalora 的目标人群是 18 到 25 岁左右的年轻女性，而 Lazada 则是一个普罗大众平台，主要迎合男性用户。”

他在 2019 年的一次采访中补充说，他的创业公司广告开销很少，因为大牌产品几乎不需要额外宣传。”Leflair 在销售高端产品的时候，有一个优势，那就是那些品牌在推广自己的形象和产品上都自有一套。我们没必要向一个女孩解释为什么要买 Michael Kors 的包，尤其是当产品打五折的时候，你更不需要向她解释太多。”

这位 Groupon 和 Lazada 前高管希望为他的电商创业公司找到合适而持久的受众，首先做越南市场，然后再扩张到菲律宾等其他快速增长的国家。

这个想法参照了法国独角兽 Veepee 的发展趋势，他们就是在西欧各地不断攻城略地，最后发展壮大。

但今年年初，Leflair 的形势急转直下。2 月 5 日，这家创业电商宣布，由于融资失败，公司暂时停止业务。高迪亚表示，他的目标是在 2021 年恢复运营。

再后来，新冠疫情在东南亚爆发，情况更加艰难。Leflair 也从未从停摆中走出来，网站很快就下线了。

到底发生了什么？虽然现在分析还为时过早，但第一个明显的挑战是，越南中产的数量还不够大：世界银行称越南的中等收入人口为 13%（1250 万），到 2026 年，这一数字才会翻一番。这对于还在净亏损中挣扎的 Leflair 来说毫无用处。

除此以外，电商本身也是烧钱的生意。Leflair 在越南和新加坡都设立了仓库，以确保最快速出货，保证购物体验。

高迪亚在 2018 年就预见到了公司可能面临的问题，他在《越南经济时报》的采访中说：” 即使你做的是轻资产，但它（电商）仍然最依赖资本的业务，因为它需要很多人去运营，需要一定的规模才能盈利，尤其是对于那些卖别人的商品的企业来说，利润率更低。融资显然是一个挑战。”

据越南媒体报道，Leflair 仍欠众多供应商约 200 万美元货款，虽然他们历史融资额达到了 1200 万美元，但公司的户头里现在只剩下 5 万美元。

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