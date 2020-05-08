Uber 发布第一季度财报 盘后股价涨超 6%

Uber 发布了 2020 财年第一季度财报。报告显示，在截至 3 月 31 日的一季度，Uber 的营收为 35.43 亿美元，与去年同期的 30.99 亿美元相比增长 14%；归属于 Uber 的净亏损为 29.36 亿美元，与去年同期的 10.12 亿美元相比有所扩大。

Uber 股价在截至美国东部时间 7 日下午 6 点 06 分（北京时间 8 日凌晨 6 点 06 分）的盘后交易中，Uber 股价上涨 6.24%。

传暴风 TV CEO 刘耀平已加盟小米电视

据电科技报道，近日有内部人士透露，暴风 TV CEO 刘耀平已加盟小米电视，目前并不清楚刘耀平将担任何种职务。

值得一提的是，今天刘耀平在个人微博发文称喝小米粥，定位也是在北京·清河的小米科技园，似乎是在暗示已经加入小米。

公开资料显示，刘耀平在 21 世纪初，曾在传统家电企业创维集团担任市场总监等职位。2014 年，移动互联网爆发，刘耀平开始创业，联合暴风集团推出暴风互联网电视，被行业公认为 “互联网电视第一人”。

特斯拉新款 Roadster 将推迟交付

据新浪科技报道，北京时间 5 月 8 日消息，特斯拉CEO 马斯克日前表示，特斯拉将推迟交付新款 Roadster。特斯拉上月曾表示，将把第一批 Semi 车型的交货时间改到 2021 年。

马斯克表示，生产 Roadster 需要大规模量产 Model Y、柏林超级工厂开始生产、特斯拉 Semi 开始生产、特斯拉 Cybertruck 开始等等一系列准备工作。

报道称，新款 Roadster 可能在 2022 年才能开售。2017 年，马斯克发布新款 Roadster 的时候，表示将于 2020 年开售。

工信部发文深入推进移动物联网全面发展

工业和信息化部近日发文部署深入推进移动物联网全面发展，提出建立 NB-IoT（窄带物联网）、4G（含 LTE-Cat1，即速率类别 1 的 4G 网络）和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系，到 2020 年底，NB-IoT 网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到 12 亿；推动 NB-IoT 模组价格与 2G 模组趋同，引导新增物联网终端向 NB-IoT 和 Cat1 迁移；打造一批 NB-IoT 应用标杆工程和 NB-IoT 百万级连接规模应用场景。

盲盒品牌泡泡玛特新一轮融资超 1 亿美元

据澎湃新闻报道，5 月 7 日，天眼查数据显示，近日，泡泡玛特（POP MART）此次融资，由华兴新经济基金和正心谷资本领投，融资额超过 1 亿美元。

知情人士称，完成本轮融资后，泡泡玛特最快将于 5 月份向港交所递表申请上市。