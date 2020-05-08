一场疫情正从全球规模上改变人们的认知，新的生存规则却也在不断被发现、被使用。站在商业角度上来看，企业需要的是重新审视它们的策略还能不能适用于当下正在改变的消费行为。而对这些企业而言，这种挑战的背后更多会意味着它们是否在牢记这些变化的同时可以为用户提供更多与之俱进的新产品和新服务。

近期，在动点国际（TechNode Global）主办的第一期 Tech Insights 线上沙龙上，来自不同领域的三位专业嘉宾就当下数字娱乐和教育行业所面临挑战和机遇分享了各自见解。

线上服务需求远比以往显著

阿里云高级产品负责人 Jessie Yu 表示，自新冠病毒爆发至今，中国已经有 1.2 亿名学生、350 万名教师以及 12 万所学校使用了钉钉进行在线学习。另一方面，定制化在线辅导应用 Snapask 首席执行官 Timothy Yu 指出，其应用也在过去的二月份和三月份期间获得了近四十万新增用户，达到过去一年内 130 万新增用户的 30% 左右。而 Snapask 的使用量和提问量也呈现了 40% 的增长。

而在媒体消费市场，增幅同样明显。MMA 流媒体公司锐力搏冠军赛（Rebel Fighting Championship）首席执行官 Justin Leong 表示，媒体内容消费增长了 60%。在亚洲地区 43% 的电视收视率增长中，新闻节目成为主力军，而体育内容也在其细分领域达到了 38% 的增幅。

创新正当时

Leong 认为，“规避当下困境的方式之一是持续的创新和创造力”。诚然，尽管虚拟赛事无法同真人赛事相提并论，但对体育内容的需求会依然存在，而借此探索新的盈利方式来获取更多助力仍不失为一种明智之举。

他强调，体育赛事的组织者们需要重新思考自身的营销策略和商业模式以更好发展直播内容，从而在吸引观众的同时与广告商和赞助商之间形成新的协同效应。

短视频内容，尤其是 60 秒之内的短视频内容正在处于上升发展阶段。Jessie 指出这是 “一种新的常态”。它不仅具备娱乐属性，同时也是生产专业内容的强有力的工具。它的独特形式既能强烈吸引用户关注，又可以强化自身号召力。面对这一趋势，阿里云当下也提供了短视频解决方案，帮助客户在自身应用或者新的应用程序中部署短视频功能。

加速数字转型势在必行

疫情的到来也带来了数字需求的爆发，但疫情过去后这些需求会消失么？在这些嘉宾们看来，答案是否定的。

Jessie 表示，疫情期间被加速普及的数字化解决方案让我们多少领略到了一番未来景象。“如果某种方式效果更好，你在体验过后就很难再会回头。在线教育将会长期存在下去，因为它并不仅仅只是学校在封闭期间的一种临时方案。”

她补充道，数字化教学也提供了更灵活、更踊跃的教育选项。作为一种延伸可能，远程教育并不会在疫情过后被人遗忘，“她将会成为结合线上与线下的教育工具。”

竞争，多多益善

Timothy 和 Leong 对行业巨头为娱乐和教育领域来带的竞争表示认可和欢迎，Timothy 认为，“有时，更多的竞争对大家来说反而是一件好事。我认为教育行业也是如此。我们希望这个领域内能有更多的参与者进来提供更加有效的在线教育解决方案，而这个领域本身也会因此更加受益。”

Leong 指出，更多的内容生产者也会带来更多合作机遇。“在中国，有着众多类型的内容平台在为喜好各异的用户群体提供不同的内容服务，” 他相信，随着参与平台和参与形式的增多，娱乐产业也会随之得到更多助力。

数字教育工具的效率准绳

居家办公学习提供了一种额外选项，但随着更多人选择这种模式，数据泄漏事件也开始随之激增。“在搭建在线学习平台时，安全性和访问认证是其中的两个要点。”Jessie 补充道，搭建认证层以确保正确的特性和功能可以帮助更好管理用户。

当然，尽管在线学习平台可能预示了一种未来，但 Timothy 指出在线交互和在线学习的效率方面仍存在着一个亟待解决的问题，“教师们并没有接受过在线授课的培训，这使得在线教学难以达到实地教学的期望效果”。并且，并不是所有的教学内容都适合在网上完成。但 Timothy 对在线教学这一方式仍表示乐观——目前的不足将成为教师们进军未来的另一个起点。

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