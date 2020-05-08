Google 今天宣布，可帮助小学生学习阅读技巧的 Read Along Android 应用程式已经在 180 个国家推出。Read Along 运用 Google 的语音合成和语音识别技术，在学生们使用应用的阅读提示和玩游戏时提供反馈。该应用支持 9 种语言，其中包括英语、西班牙语、葡萄牙语和印地语。

Read Along 能够在名为 Diya 的应用内阅读好友的帮助下，引导孩子们阅读。Google 表示：“在此过程中，她给（孩子们）积极而强化的反馈，就像父母或老师一样。孩子们也可以随时点击 Diya 来帮助发音一个单词或一个句子。”

Google 表示通过 Read Along 获取的语音数据仅会在设备本地处理，而不会被发送到 Google 服务器上。同时，这款应用在整个运行过程中是离线的，如果您想下载新故事供孩子阅读，则需要连接 Wi-Fi。使用 Read Along 无需登录，也没有应用内购项目。

因为疫情的关系，学生们无法前往学校，考虑到这一点，Google 还针对 G Suite 与 G Suite for Education 客户免费提供了一些高级 Google Meet 功能，时间会一直持续到 9 月 30 日。此外，该公司还向加利福尼亚的农村学生捐赠了 4000 台 Chromebook。