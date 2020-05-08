2020 年 5 月 7 日，来也科技推出了全新的 RPA+AI 平台产品——UiBot Mage。这是全球首个专为 RPA 机器人打造的 AI 能力平台，通过与来也科技 RPA 平台 UiBot 无缝衔接，将 AI 能力快速应用到自动化流程中。

据悉，UiBot Mage 上线后，将与 UiBot 家族原有的 Creator（创造者）、Worker（劳动者）、Commander（指挥官）三大模块集结，分别为 RPA 机器人生产、执行、分配、智能化提供相应的工具和平台。这也意味着 UiBot 可以实现更高复杂度、更高价值的流程自动化，为客户带来真正的 RPA+AI。

经过一年多的市场发展，RPA 已经深入到了各个领域、贯穿于各种业务场景，而客户已不满足于让 RPA 只做基于已有规则的简单事情，RPA 必须要和 AI 结合起来，才能充分释放出自动化的潜力和价值。“这就好比在树上摘果子，我们先摘容易摘的果子，就是用 RPA 直接满足客户需求；但是随着客户需求提高，容易摘的果子越来越少，光有 RPA 能力还不够，必须要用 AI 来扩展 RPA 的边界。” 来也科技 CTO 胡一川介绍，UiBot Mage 将为 RPA 机器人提供三类 AI 能力，即文字识别、文本理解和人机对话，从而为用户带来更大程度的自动化。

基于来也科技领先的深度学习技术，UiBot Mage 在文字识别上能够达到 97% 以上的准确率。在文本理解能力方面，UiBot Mage 提供文本分类、信息抽取、文本匹配等能力。而人机对话能力，UiBot Mage 则为机器人与人的交互提供了无限可能。

作为专为 RPA 机器人提供 AI 能力的平台产品，UiBot Mage 还具有四大特点。首先，内置三大类适合 RPA 机器人的 AI 能力，适用于财务报销、合同处理、银行开户等多种业务场景；其次，提供预训练的模型，无需训练，开箱即用，让没有 AI 经验的人也可以快速用起来；第三，与 UiBot Creator 无缝衔接，通过拖拽即可让机器人具备 AI 能力；最后，所有 AI 能力均可私有部署，满足企业对于数据安全和隐私保护的要求。

此外，发布会上，来也科技还发布了由电子工业出版社出版的《机器人流程自动化（RPA）UiBot 开发者认证教程》。

来也科技创办于 2015 年，由常春藤盟校（Ivy League）博士团队发起，致力于做人机共生时代具备全球影响力的智能机器人公司。核心技术涵盖机器人流程自动化（RPA）、流程挖掘、自然语言处理（NLP）、智能对话交互、文字识别与图像识别等。