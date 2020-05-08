魅族今天以一场线上发布会揭开了其首款 5G 手机魅族 17 系列的面纱。魅族 17 系列配备骁龙 865 处理器，同时支持 Wi-Fi 6，在名为 mSmart 5G 的 “快省稳” 方案的加持下，5G 场景下功耗据称能够降低 64%。

魅族 17 系列的屏幕尺寸达到 6.6 英寸，屏幕刷新率为 90Hz，屏幕指纹也是有的。手机正面右上角是一个 2.99 mm 孔径的开孔，其中是 2000 万像素自拍镜头。线性扬声器则入驻窄边，听音表现号称提升了 30%。值得一提的是，用户可选择开启自拍镜头周围的环形电量显示，而前置相机调用提醒则是能够进一步起到保护隐私的作用。有趣的是，魅族 17 还采用了 50:50 重量平衡设计，“避免了手机头重脚轻的感觉”。

相机方面，魅族 17 背面的相机阵列为横向排列，配备 6400 万像素主摄、1200 万像素景深镜头、500 万像素微距镜头和 800 万像素 118° 超广角镜头四摄组合，环形闪光灯也得到保留。17 Pro 为 3200 万像素 129° 超广角、6400 万像素主摄、800 万像素长焦镜头和三星 S5K33D 深感探测器组合，令其在 AR 方面应该会有较好的表现， 实验功能包括 AR 夜视仪和 3D 相机，未来还会加入更多。自拍相机支持人像模式、男性美颜、逆光 HDR 以及自拍超级夜景模式。

魅族 17 系列的电池容量为 4500mAh，支持 30W 有线快充，17 Pro 在此基础上还支持 27W 无线快充，并支持无线反向充电。

魅族 17 系列支持全功能 NFC，包括 eID 身份电子证照、智能刷卡与无电刷卡等。同时，Meizu Pay 迎来更多卡片支持，新增 8 家交通卡（4 家交通卡即将上线），此外还新增支持 27 家银行、48 种卡种。

魅族 17 Pro 全系采用陶瓷机身，拥有乌金釉陶瓷、定窑白瓷以及与晓芳窑联合设计汝瓷（天青色），魅族 17 有松深入墨、十七度灰、AG 梦幻独角兽三种配色。售价方面，17 Pro 的 8+128、12+256 版本的价格是 4299 元、4699 元；17 则分为 8+128 和 8+256 两个版本，要价 3699 元、3999 元，将于 5 月 11 日发售。