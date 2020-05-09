作为一款先锋纯电高性能轿车，极星 2 定位中级豪华电动车市场。是目前市场唯一拥有专业级操控的纯电动汽车，百公里加速仅 4.7 秒。经过全球路况调教的极星 2，实现了运动操控和舒适性的完美平衡。而同时，蔚来造车新势力蔚来汽车日前公布的数据显示，今年 4 月蔚来品牌整体交付量达 3155 台，同比增长 180.7%，环比增长 105.8%，连续两月实现交付数环比翻番。
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