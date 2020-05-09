Butterfly Ventures（奥卢、赫尔辛基）– 聚焦种子、种子前阶段的早期创业公司，主要关注芬兰，北欧和波罗的海地区也在雷达范围内。 他们的投资组合有 80% 在获得投资时没有任何收入，并在 6 个月内开始产生营收。

关注方向：深度科技、硬件、硬件相关软件

EduImpact Venture Capital（赫尔辛基）– 芬兰以教育、技术和社会平等三大优势著称，EduImpact Venture Capital 的关注点正是基于这三大支柱，为早期创业公司提供种子资金和成长资金。

关注方向：教育

Evli Growth Partners（赫尔辛基）– 专注投资北欧和波罗的海地区的 A 轮和 B 轮公司。投资领域不限，但需要有可见的商业模式和至少几百万欧元的收入。

关注方向：不限

Icebreaker.vc（赫尔辛基）- Icebreaker.vc 致力于在北欧和波罗的海地区建立有影响力的科技公司，一般会向非常早期的团队投资 5 万-35 万欧元不等，团队需要有实力的创始人阵容。

关注方向：软件

Innovestor（赫尔辛基、日韦斯屈莱、斯德哥尔摩、莫斯科）– 关注北欧早期创业公司，为他们提供直接的投资机会，并建立成长计划。

关注方向：不限

Inventure（赫尔辛基）– Inventure 是一家面向早期创业者的北欧科技基金。投资组合从从种子期到扩张期均有。

关注方向：深度科技

Lifeline Ventures（赫尔辛基）- Lifeline Ventures 由连续创业者创立，在资金、销售、技术、战略和运营等方面与创业公司合作。Lifeline Ventures 关注创始人背景过硬、概念超前的创业项目。到目前为止，他们已经投资了 70 多家公司的天使轮、种子轮和 A 轮投资，投资金额从 10 万到 200 万欧元不等。

关注方向：健康、游戏、网络、科技领域

Maki.vc（赫尔辛基）- 这家早期风投致力于与从不屈服于惯例和规则的创始人合作，投资深度科技和品牌驱动的公司的早期、A 轮以及后期。

关注方向：深度科技、营销

NGP Capital（赫尔辛基、日内瓦）- NGP Capital 提供深厚的行业洞见和创业网络，帮助创业项目加速成长。NGP Capital 在美国、欧洲、印度和中国都设有办事处，为企业提供本地化的产品和服务。NGP Capital 管理的投资组合包括小米、Deliveroo、Quikr、Babbel、Kaltura、UCweb 等公司。

关注方向：不限

NordicNinja VC（赫尔辛基）- 专注北欧地区的业务规模化项目

关注方向：不限

OpenOcean（阿姆斯特丹、赫尔辛基、伦敦）- OpenOcean 是一家早期风险投资公司，业务遍及欧洲，公司的投资团队曾经开发过过数个日后成为行业标准的软件。对于数据密集型和软件解决方案类项目，这是一个可以开发覆盖全球的大型项目的机会。OpenOcean 通常投资 500 万欧元，领投标的项目的 A 轮。自成立以来，该公司已经募集了三笔总金额为 1.5 亿欧元的基金。

关注方向：软件

Reaktor Ventures（赫尔辛基）- Reaktor Ventures 专注于帮助种子公司成为全球领先的企业，投资金额从几万到一百万欧元不等。

关注方向：不限

Tera Ventures（赫尔辛基、洛杉矶、塔林）- Tera Ventures 在全球范围内拥有丰富的人脉和经验，利用进入全球市场和资本池的机会，为投资公司创造和实现价值。

关注方向：不限

Verdane Capital（柏林，哥本哈根，赫尔辛基，伦敦，奥斯陆，斯德哥尔摩）– 投资技术背景，拥有可见增长趋势的成长型企业。

关注方向：不限

VNT Management – 欧洲最早的风险投资管理公司之一，专注于清洁能源技术，特别是可再生能源、电力系统和能源节约，一般活跃于北欧和德语国家，拥有三个基金，管理的投资资金总额为 1.57 亿欧元。

关注方向：环保、清洁能源