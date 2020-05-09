近日，中国田径协会与华米科技在京正式签署合作协议，成立田径运动联合实验室。双方将充分利用各自优势，在研发创新、运动大数据等方面展开深入合作，携手助推专业运动和全民健身的发展。此前，双方已达成了为期五年的官方合作。中国田径协会副主席蔡勇、田晓君、祝仕兴等出席了活动。

据了解，该实验室以健康运动为目标，将基于华米科技智能可穿戴设备，运用智能算法模型和大数据分析技术，研究国家田径队专业运动员和普通运动爱好者的海量数据，输出专业研究报告及行业标准，帮助人们进行更健康、更有效的运动训练。

华米科技介绍，联合实验室的研究将同时面向专业运动和大众运动。一方面可通过智能可穿戴设备更加便捷的采集日常训练数据，根据运动员在最佳状态、最好成绩时的各项数据指标，建立分析模型，辅助科学训练。同时，实验室的研究成果还可协同中国田协为大众提供运动指南，针对不同性别、不同年龄段的运动爱好者提供最有效的运动方案，并配合智能可穿戴设备，通过数据监测预警，避免运动过量、失衡带来的健康问题。

据介绍，华米科技创立于 2013 年，已构建起一个完整的健康和健身生态系统，包括智能手环、智能手表、运动耳机等可穿戴终端，以及和运动、健康相关的跑步机、体重秤、体脂秤、鞋服周边等。

今年三月，华米科技与中国田径协会、中国国家田径队成为官方合作伙伴。在为期 5 年的合作中，双方将共同迎战东京、巴黎两届奥运会，尤金田径世锦赛、布达佩斯田径世锦赛，杭州亚运会等大型赛事。同时华米科技也将参与到中国田径协会会员体系的运营和服务中。目前，华米科技出品的 Amazfit 智能运动手表 3 系列、Amazfit PowerBuds 耳机等已成为首批 “中国国家田径队官方推荐智能穿戴产品”。2019 年全年，华米智能设备的出货量达到了 4230 万台。截至 2019 年 8 月 27 日，华米科技智能设备全球累计发货量已突破 1 亿台。