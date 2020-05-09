独立云服务商金山云昨晚正式在美国纳斯达克挂牌交易，股票代码 “KC”。此次登陆纳斯达克，金山云将募资约 5.1 亿美元。本次上市募集的资金将主要投向基础架构的扩展和升级；技术和产品研发，尤其是在人工智能、大数据、云技术和物联网领域，以及生态系统的扩展和国际影响力建设等方面。

金山集团董事长、金山云董事长、小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军表示：“金山云是一家坚持 ‘技术立业’ 的、有使命感的公司。八年的快速成长，使金山云成为中国最具代表性的云服务商之一，并在多个垂直行业确立了领先优势，未来要努力成为在更广范围内、具备更大影响力的云计算企业。”

收入方面，金山云一直表现出快速增长趋势。截至 2019 年 12 月 31 日，金山云近三年的收入由 2017 年的 12.36 亿元人民币，连续增长至 2019 年的 39.56 亿元人民币，年均复合增长率近 80%。

在刚刚过去的 2020 年第一季度，尽管受到疫情影响，全球经济陷入低迷，金山云仍持续增长。截至 2020 年 3 月 31 日，根据估算，未经审核收入约人民币 13.5 亿元至 14 亿元，同比增加 59.6% 至 65.5%。

产品研发方面，截至目前，金山云构建了覆盖 IaaS、PaaS、SaaS 的全栈产品体系，拥有公有云、私有云、混合云等种形态的云服务产品，能为视频、游戏、政务、金融、AIoT、医疗、制造等各行业提供多达 120 多项解决方案。以视频行业为例，金山云拥有字节跳动、爱奇艺、Bilibili 等头部客户。