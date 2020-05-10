威马看来一点都没放松自己，暗自练了很多内功，今天选择一次性放出，包括了一款概念车和量产车，给人耳目一新的感觉。

威马 Maven 是威马基于人本科技推出的首台纯电轿车的量产概念版，其 NEDC 综合续航里程达到 800km，具备 L4 级别自动驾驶能力和 5G 互联技术。

Maven 预计将于 2021 年实现量产，量产车将最大程度保留概念车的设计语言及功能特性。威马 Maven 采用全新家族式风塑语言之下的交互性外观设计，代表威马量产车设计方向走向轻奢、优雅、流畅，堪称威马汽车未来设计的风向标。



车身侧面，高腰线、低鼻头设计强化降低视觉中心，“伯努利” 流线造型车顶舒缓下降，引导空气平滑地流过车身表面，加上动态尾翼，有效降低车尾负压，完美符合在高速气流吹动下自然发生的流线和曲面，实现同级最低 0.23 的风阻系数。将美学设计与智能化硬件交互相融合是威马 Maven 的又一大亮点。车头车尾展开式灯带具备流水效果，标志性的隐藏式门把手使车辆具备更加丰富的交互能力，上下车更具备仪式感，打造轻松有趣的出行体验。

在充分考虑了自动驾驶所带来的座舱体验变革的前提下，威马 Maven 采用创新式自适应座舱设计，通过屏幕移动和方向盘的收缩设定，满足不同的出行场景需求。威马 Maven 内饰线条简洁轻快， 简化屏幕数量，使用透明屏降低屏幕存在感，大幅减少物理按键，通过语音指令、手势控制、生物识别等多维方式来实现车辆交互，打造新时代极智座舱。

威马 Maven 搭载威马第三代 Living Motion 三电动能系统，配合全新高效能、低功耗电机、优良的风阻系数及车身轻量化技术，可将百公里电耗控制在 14kWh/100km 以内，进一步提升了续航能力，NEDC 综合续航里程高达 800km。

自动驾驶方面，威马 Maven 搭载威马自主研发的 Living Pilot 智行辅助系统，可实现全速域的 L3 级别自动驾驶，特定场景 L4 级自动驾驶，比如自动泊车。

更令人惊艳的是，威马 Maven 所搭载的 Living Engine 全车交互系统，具备情绪感知和基于大数据感知的主动服务，可通过摄像头与麦克风感知驾驶员状态，为驾驶员提供安抚，提神，解闷等功能。即基于驾驶场景与用户大数据，主动预测驾驶员实时需求，通过场景化智能主动提供服务。

得益于威马强大的技术储备与研发能力，威马 Maven 采用了威马自主研发，完全基于用户使用场景搭建的 Living Architecture 智能电子电器架构，通过高能核心处理器处理单元和混合域控制单元可实现对车辆功能逻辑的自由定义，为智能出行场景带来无限可能。同时也支持实现超强的软件迭代能力，可实现 5 分钟全车软件更新。

此外，威马 Maven 所搭载的 5G 互联技术具备高速率、低时延的特点，为实现 L4 级别自动驾驶、高清车载娱乐、高精度地图接入、V2X 万物互联创造网络基础。

全新威马 EX5-Z 共推出三款车型，补贴后售价区间为 14.98 万元—19.88 万元，用户可享受 “0 首付” 限时零售金融方案和 3 年免费充电权益。基于对年轻用户心态的深刻洞察，威马 EX5-Z 充分发挥了 “懒科技 Lazy Technology” 产品哲学的精髓，提升车内外全场景式智能交互体验，为中国家庭打造愉悦的智能出行生活方式，深刻体验到 “秒懂你，0 焦虑” 的极致便捷。

除了车外，威马 EX5-Z 在车内同样给用户带来友好和贴心的智能交互体验。全天候 7 x 24 小时在线的 AI 小威语音管家开创了 “能动口绝不动手” 的全新交互方式，其支持超过 120 项驾驶场景常用功能的语音控制。用户可通过唤醒 AI 小威，语音互动实现电话通讯、地图导航、音乐娱乐等九大模块功能的控制。威马 EX5-Z 全系标配 Hands Free 感应式电动尾门，具备智能防夹、高度记忆功能，有效提升使用便捷性与安全性，实现了开启车辆后备厢的 “零接触”。不仅如此，威马 EX5-Z 全系还标配超大尺寸电动全景天窗，车内视野更加通透明亮。

用户还可通过车家互联功能完成与米家账号的关联绑定，实现生态系统互联互通，并通过语音助手实现对智能家居的状态查询和远程控制，支持连接的智能家居产品达到 8 类 30 种。同时，威马 EX5-Z 配备超越同级的 12.8 英寸悬浮式智能旋转屏，搭载包括爱奇艺、QQ 音乐、喜马拉雅等在内的海量免费资源车机娱乐影音系统，不仅终身免费流量，还支持同步不同终端的历史播放信息与偏好，带来与手机完全相同的使用体验，为用户带来真正的家庭影院般的视听享受。

此外，威马 EX5-Z 还搭载同级功能最全的 L2 级 Living Pilot 智行驾驶辅助系统，该系统针对中国路况开发定制，旨在让驾驶变得更轻松、更安全。当用户面临停车的困扰时，用户只需启动威马 EX5-Z 的 APA 自动泊车功能，就可秒变 “老司机”。系统通过车身周围 12 个超声波雷达及 360 全景影像，自动识别可泊车的车位及监控周边路况，并测算评估环境中潜在的障碍物，计算泊车轨迹自动泊入停车位。

基于为用户提供全方位的安全健康环境考虑，威马 EX5-Z 还在原有 Clean Space 整车空气净化系统的基础之上，升级 CN95 微米空气过滤系统、增加独创车规级 UVC 紫外线感应净舱功能，用首创的五重防护构建 “CleanPro 健康头等舱” 全方位守护乘员健康，为用户提供安心舒畅的呼吸环境。

威马 EX5-Z 车身结构采用独特塔式能量传导设计，高强度应用率超过 75%。在国内造车新势力中，威马率先获得 C-NCAP 五星安全认证，全方位保障每一位交通参与者的安全。此外，威马 EX5-Z 的电池组采用四重安全保护，具备最高级别 IP68 级防水防尘能力，领衔新势力智造标杆。

汽车智能化时代，网络信息安全尤为重要。威马汽车与国际顶尖的腾讯安全科恩实验室和安全专家咨询中心建立战略伙伴关系，并对 EX5-Z 搭载的智能网联系统的系统安全，网络通信安全，权限管理安全，密码学应用安全等 9 大安全领域进行共同合作及开发，特别对用户最常用的远程控制及蓝牙钥匙功能进行专门优化和提升，保证用户安全流畅的使用体验。

威马 EX5-Z 采用最新一代高比能电芯模组，NEDC 综合续航里程最高可达 520km。同时动力电池组配备行业独有的全车热管理 2.0 系统，采用外部热源同时对电池包和座舱进行加热，比常规热管理节省 20% 电量用于续航，为冬季电车空调蚕食续航问题提供终极解决方案。

澎湃稳定的动力给驾驶者更强的信心。威马 EX5-Z 采用博格华纳一体化电驱动系统，具备高功率密度和高电能转化效率特点，最大功率超过 160kW，峰值扭矩高达 315N·m。为了给用户营造更好的驾驶体验，威马 EX5-Z 还配备了性能与效能兼顾的智能踏板。行驶过程中，驾驶者可通过只控制油门踏板深度，来控制加速、匀速、减速等操作，降低驾驶疲劳，感受更为顺畅的驾驶体验，最高还可提升 4% 续航里程。