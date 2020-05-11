近年来，澳大利亚住宅和商业开发出现强劲增长，当地基础设施支出也在大幅增加。根据 Research and Markets 的一份报告，预计到 2024 年，澳洲建筑业的年复合增长率将达到 8.6%，达到 1942 亿澳元（1.27 亿美元）。

针对房地产行业痛点，技术公司 Archistar 开发了一款 AI 驱动平台，让房地产专业人士能够找到可用的开发地块并进行设计评估。

今天，Archistar 完成了 600 万澳元 (约合 390 万美元) 的 A 轮融资，该轮融资由当地风险投资公司 AirTree 领投，该公司的投资方也是澳大利亚独角兽 Canva 的投资方。根据一份声明，AirTree 的联合创始人兼合伙人 Craig Blair 将加入 Archistar 的董事会。

Archistar 的平台于 2018 年上线，建筑师、规划师、开发商和代理商在平台上点击地块，在遵守用地规划的前提下，立刻就可以查看正在建设的项目，用户还可以直接查看采光和通风等设计因素。

该公司的收入在过去一年里增长了三倍。

此外，这家初创公司还运营了电子学习平台，帮助建筑专业学生学习相关技术。

Archistar 希望利用新资金打入美国和英国市场，他们已经计划在当地寻找合作伙伴，加速客户增长。