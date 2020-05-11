比特币暴跌上千美元

据虚拟货币交易所 Bitstamp.net 显示，北京时间 5 月 10 日早上 8 点开始，比特币单价在半小时内从 9500 美元价位瞬间下跌了上千美元，最低价格跌破 8200 美元，最高价差超 1400 美元。

据加密货币数据网站非小号显示，截至 10 日 12 点，比特币单价报 8596.12 美元（约人民币 60811 元）。24 小时成交额约为 271 亿美元，换手率为 17.31%。过去 24 小时，比特币单价下跌 12.57%，近 7 天下跌 6.01%。

原暴风 TV CEO 刘耀平加盟小米 出任小米电视总经理

5 月 9 日，小米集团公布了最新人事任命：原暴风 TV CEO 刘耀平加入小米，任电视部总经理。同时，原电视部总经理李肖爽任大家电事业部总经理。

根据公开资料，刘耀平在电视行业深耘多年。2001 年至 2014 年，刘耀平供职于创维集团，离职创业前已任创维彩电事业部副总裁兼中国营销总经理，并于任内确定了创维的互联网电视发展战略，促成了酷开品牌的独立。2015 年，刘耀平创业加入暴风 TV 出任 CEO。

申通、圆通、百世、韵达宣布上调快递价格

5 月 9 日消息，申通、圆通、百世与韵达等同时在官网宣布，将调整高速免费期间实行的快递服务价格优惠幅度。

几家企业发布公告称，随着国内疫情防控局面向好，全国范围内的收费公路（含收费桥梁和隧道）于 5 月 6 日零时恢复收费，为保障末端网点有序复产、完善客户体验，促进基层网点良性发展，将适当调整快递服务价格优惠幅度，具体价格变动请咨询对应网点。

复工遭地方政府反对 马斯克称要将特斯拉总部立刻撤离加州

据外媒报道，马斯克 5 月 9 日在推特上威胁称，特斯拉将立即把总部和未来项目从加州迁至德克萨斯州或内华达州。另外，特斯拉公司也已经针对加州阿拉梅达县政府提出了诉讼。

几个月前，在弗里蒙特工厂的关闭方面，特斯拉和地方政府也发生了分歧。马斯克希望工厂继续运营，但是地方政府判定电动车制造并不是疫情期间的必需业务，因此必须关闭。最终特斯拉只能服从于这个命令。

华为携手众车企 成立 5G 汽车生态圈

据第一财经报道，日前，华为宣布与首批 18 家车企联合成立 “5G 汽车生态圈”，致力于将 5G 技术与汽车出行相结合，并加速 5G 技术在汽车产业的商用进程。

本次涉及与华为展开合作的汽车企业，既包括了上汽、一汽、东风等传统乘用车企业，以及比亚迪、长城等民营车企，也出现了北汽新能源、宇通客车及 T3 出行等商用车及新兴出行企业的身影。这是华为迄今为止展开与车企的合作中，涉及的车企范围及业态最广的跨产业合作之一。

根据华为方面的介绍，生态圈成立后，华为与生态圈内的企业将致力于在汽车产业 “新四化” 趋势中，智能网联和自动驾驶的进一步推进，并推动车联网技术及解决方案的升级。