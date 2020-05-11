埃及美容电商平台 Source Beauty 日前宣布，获得来自 500 Startups 的种子轮融资。这笔资金将帮助他们拓展新市场。

Source Beauty 于 2018 年上线，针对千禧一代美妆市场，提供来自 55 个不同品牌的 1500 多种产品。

这家初创公司表示，公司经营两年以来，他们的销售订单增长了 7 倍，收入增长了 9 倍。Source Beauty 最开始只是博客，创始人 Lydia Schoonderbeek 通过博客评论美容产品，但在获得 500 Startups 旗下专注于中东和北非地区的 500 Falcons 融资后，目前正计划进一步发展。

Schoonderbeek 说，她很高兴能获得这笔资金，这将支持 Source Beauty 的发展之旅。她说，该公司的战略是在未来三到五年内向全球市场扩张。

“ 千禧一代的消费者通过社交媒体平台了解美容趋势，产生购买欲望。Source Beauty 引导他们，并专注于与每一位顾客的美容需求建立个性化的关系，提供方便用户的浏览和购买体验。”

她还表示，尽管目前的美妆市场形势不容乐观，但 Source Beauty 的客户群和销售量都有增长。

“ 本地美容市场仍有巨大潜力，年增长率约为 15% 至 20%。我们希望在获得市场的广泛认可。因此，我们推出了每月美妆套餐，为女性提供高质量、价格合理的本地美容产品。”

Schoonderbeek 说，这家初创公司计划在明年之前获得更多的投资。