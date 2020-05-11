2009 年以前，周粤生从事的是科技感十足的安防和广电设备行业。2008 年，在他创办的响石数码科技被并购并在美国上市后，周粤生决定将自己二十多年的 IT 事业告一段落。潮汕人嗜茶，出于潮州人对茶文化的热爱，55 岁的周粤生开始跨界研究茶，并且以此作为退休后的事业。

中国的茶文化历史悠久，但是却没有出现像英国茶品牌立顿那样的巨头，周粤生认为其中主要的原因是中国茶没有做到立顿那样的标准化、工业化生产。

他因此想到了 “速溶茶” 的点子，这种茶符合现代人方便快捷的生活习惯，也能进行标准化的工业生产。经深入调查之后，周粤生发现当时国内常见的提纯技术是使用化学试剂高温萃取，这种方法的高温及化学添加等会对茶多酚、茶氨酸、茶碱等活性有效成分造成破坏，从而损失了茶的色、香、味，往往让茶的口感和色泽大打折扣。

二十多年的技术生涯让周粤生深信技术的力量，他决定用技术的方法突破茶工艺的局限，通过新技术来改造传统的茶产业，实现茶产品的标准化生产，做出最大限度保留茶的口感和香味的即溶茶。

经过多次反复试验，周粤生的团队突破了物理方法提纯茶的技术难关，发明了包含 “恒低温纯物理细胞破壁技术”“多级膜分离和纯化技术” 等在内的植物分子定向纯化提取技术 PLEESIT，纯化出来的结晶体放进茶杯，倒入一杯未加热的纯净水就可以溶化。这套技术能够最大限度地提取原材料中的有效成分，保留茶叶的 “色、香、味” 品质，还能去除其中的重金属和农药残留，是对传统萃取技术的一大突破。

2009 年，植物分子定向纯化提取技术研发成功，到目前已获得 40 项国内外专利授权。2010 年，周粤生成立了华茶生物集团（现为分子态生物股份），陆续推出了一系列产品。2012 年，乐淳 “Authentea” 即溶茶产品在海内外成功上市，并通过了美国 FDA 认证。2016 年 4 月，分子态生物股份登陆新三板，分子态的植物分子定向纯化提取技术 PLEESIT 也受到了更多关注。

周粤生一直关注自然、人体健康与食品安全之间的关系，他希望分子态的技术能提高植物有效成分的生物利用率，减少浪费，还原植物本身天然的纯正养分。分子态逐渐扩展了 PLEESIT 技术的生产范围，将这项技术用来纯化灵芝等珍稀滋补食材，以及一些中药食材的提纯，这样不仅可以改善植物中药原材熬煮后的苦涩口感，还能大大提高成品的纯度。

除了茶之外，周粤生对我国的中药文化也非常重视，他指出 “西方国家一直不认可中药的一个重要原因是中药没办法标准化，更多地是一种经验科学。” 中药的有效成分的含量始终无法定量与定效，而分子态的植物分子定向纯化提取技术恰恰能解决中药的量化、标准化问题。截止目前，分子态已与众多国内外医疗大健康领域的权威机构展开了战略合作，并以独有的技术优势广泛开展 “产学研” 科技合作。

目前，分子态正以开放的姿态，扩大这项技术 “普世适用性”，针对美容、健康等产业提供保健功能食品、药食同源（中药材）、新资源食品、营养果蔬、花果原茶、个人护理等多类产品的 OEM/ODM 定制服务。

同时，分子态也在采用 AI 技术打造诊断平台，通过 AI 模拟专家的诊断逻辑，根据用户的体质向用户推荐有针对性的养生产品。

未来，周粤生希望分子态的技术能够在天然植物提取中发挥更多作用，希望能将我国中药产业的标准化、现代化和国际化之路走得更远。