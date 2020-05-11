今天，印度物流服务聚合商 Shiprocket 宣布完成 C 轮融资，总金额 1300 万美元。本轮融资由 Tribe Capital LLC 领投，Innoven Capital 和现有投资者 Bertelsmann India Investments 跟投。新的融资过后，Shiprocket 的融资总额达到 2600 万美元。

此前，这家总部位于德里的初创公司曾获得来自 Bertelsmann、Nirvana Venture Partners、Beenext 和 500 Startups 等风投的 1300 万美元。

该公司在一份新闻声明中表示，最新一轮融资给 Shiprocket 的天使投资人 Jatin Aneja、Gaurav Kachru 和 Pearl Uppal 等人带来了 5 年内近 30 倍的回报。

据 Shiprocket 称，这笔新资金将用于产品开发、招聘跨工程和分析领域的人才以及国际市场扩张。作为交易的一部分，Tribe Capital LLC 的 Arjun Sethi 将加入 Shiprocket 的董事会。

有意思的是，ShipRocket 之前并不是公司的主打产品，只是电商建站服务 KartRockt 开发的额外功能。该公司的网站介绍，ShipRocket 每天帮助发送 5 万个订单。 因为 ShipRocket 的高人气，KartRocket 最后都改名为 ShipRocket360。

Shiprocket 集合超过 17 家物流供应商，将商家、消费者和供应链合作伙伴连接起来，该公司还宣称在平台上有超过 150 万卖家，迄今已带动 GMV 超过 1.2 亿美元。

与此同时，这家初创公司面临着来自 Infibeam 旗下的 ShipDroid、Shyplite、Shipstation 和 Shippo 等公司的竞争。