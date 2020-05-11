台湾社交娱乐平台 M17 集团今天宣布完成 2650 万美元的 D 轮融资。本轮融资由新加坡 Vertex Growth Fund 领投，以助推其全球扩张计划。

公司在声明稿中表示，韩国 Stonebridge Korea Unicorn Venture Fund、新加坡 Innoven Capital、日本 Kaga Electronics 和日月光集团也参与了本轮融资。

M17 集团计划利用新资金继续发力台湾、日本市场，同时向美国和中东等其他新的关键市场进行扩张。

随着消费者的偏好转向个性化的在线观看，该公司希望利用人们对视频社交平台的日益增长的需求，为他们提供一个有利可图的社交平台。

此外，新冠疫情也刺激了用户对在线内容的需求，直播主们也在寻找其他的收入来源。M17 表示，在过去的几个月里，它的直播主和用户入驻量都创下了历史新高，用户互动量也在增加。

M17 旗下直播互动平台包括旗舰应用 17Live（在英文市场称为 Livit）、直播购物平台 HandsUP 和 FBBuy，以及去年年底收购的 Meme Live（专注于亚太地区的直播平台）。

M17 两年前曾一度接近上市。它最初的上市目标是 1.15 亿美元，但在路演期间，该公司将融资额降至 6010 万美元。最后，在原定的股票交易首日，他们取消了上市。

在 2019 年，该公司实现了扭亏为盈，收入同比增长 70%。