B 站电视盒子专利已获授权

天眼查专利数据显示，哔哩哔哩旗下公司上海幻电信息科技有限公司 5 月 1 日申请公布的外观专利 “电视盒子” 已获授权，申请日期为 2019 年 11 月 21 日。这项专利用于视频信号转换为数字信号、装饰、收藏。

字节跳动回应赴港上市传闻：不准确

此前有报道称字节跳动正筹备于今年赴港 IPO，知情人士称，今年科技公司赴美 IPO 道路艰难，香港成为他们上市的重要目的地。此前老虎环球基金入股字节跳动，该公司目前估值近 1000 亿美元，已进入 IPO 倒计时，是否赴美 IPO 则取决于美国监管层对 TikTok 的态度。

据新浪科技报道，字节跳动对这一消息的回应是 “不准确”。

腾讯音乐一季度营收 63.1 亿元

腾讯音乐娱乐集团发布了截至 2020 年 3 月 31 日的第一季度未经审计财务报告。第一季度归属于公司股东净利润为人民币 8.87 亿元（1.25 亿美元），非国际财务报告准则下（Non-IFRS）归属于公司股东净利润为人民币 11 亿元（1.56 亿美元）。

腾讯音乐第一季度在线音乐付费用户 4270 万，同比增长 50.4%，在线音乐 ARPPU 同比增长 13.3%。

5 月首批国产游戏版号腾讯网易获批

国家新闻出版广电总局官网显示，共 55 款游戏获得游戏版号，其中 26 款为休闲益智类游戏，7 款端游，其余均为手游。

在该批版号中，巨人网络的《球球大作战 2》、腾讯的《画境长恨歌》、网易的《风暴对决》、龙渊网络的《多多自走棋》（端游）、盛趣游戏的《遗忘者之旅》、米哈游的《崩坏 3》（端游）、中青宝的《玩美的一天》《怪物之家》（端游）、吉比特的《合成小小镇》、北京青年报的《全民泡泡超人》等游戏获批。

中国首次在太空测试 3D 打印技术

据新华社报道，在新一代载人飞船测试飞行中，中国首次在太空试验了 3D 打印技术。

该系统由中国空间技术研究院 529 厂研制，共打印了两个样件。在随飞船返回之后，研究人员将对返回的打印机和样件开展进一步性能检测和综合评价。报道称，碳纤维一直是航空航天应用广泛的轻质高强材料，连续碳纤维对于复合材料的性能提升具有显著意义。本次 3D 打印的两个样件均实现了碳纤维的长丝连续，为未来复合材料空间 3D 打印的应用奠定了重要的技术基础。

本次试验还实现了微重力环境对 3D 打印成型机理的全面验证。试验船还搭载了首个基于金属 3D 打印技术的立方星部署器。