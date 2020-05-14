据 Deal Street Asia 报道，印尼咖啡创业公司 Kopi Kenangan 完成 1.09 亿美元 B 轮融资，由红杉资本印度公司领投， Facebook 联合创始人 Eduardo Saverin 通过旗下的 B Capital 公司成为本轮投资的新投资人，并加入了董事会。

随后该公司确认了这个消息。

2017 年成立的 Kopi Kenanganan 之前获得过小威和 Jay-Z 的青睐，在本轮融资之前，一共获得过 2800 万美元的注资。

印尼的咖啡消费在过去十年中增长了一倍以上，今年将激增 36%。Kopi Kenanganan 的目标是建立一个类似于星巴克的本土帝国，但它的应用内置了更多内容，如在线订餐、无现金支付和优惠券，让人联想到曾经的瑞幸咖啡。而且，和瑞幸咖啡一样，价格是他们对抗星巴克的共同武器。

到目前为止，Kopi Kenanganan 在印尼 18 个城市开了 324 家门店，一些门店是外带店，几乎没有座位或干脆没有座位，比如雅加达的 Plaza Senayan 店。他们的下一步将扩大到马来西亚、泰国和菲律宾。

不过，Kopi Kenanganan 还没赢得最后的胜利。Fore Coffee 和他们进行着激烈的竞争，他们已经从投资者那里筹集了 4000 万美元。

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