Rentomojo 是在线家具和家电租赁领域的早期初创公司之一，虽然该领域最近一段时间内没有出现过较大规模的 C 轮融资，但这家总部位于班加罗尔的公司却能持续进行小规模的融资。

在其六年的运营过程中，Rentomojo 已经获得了超过 3200 万美元的融资，其中包括去年 5 月启动的 1500 万美元规模的 C 轮融资。

该公司现在准备从现有的投资者中筹集 245 亿卢比（约合 324 万美元）的新资金，投资方包括 Accel、Chiratae Ventures、Bain Capital 和 Renaud Laplanche 等。

最重要的是，Rentomojo 在最新的资本注入后，估值达到了 1 亿美元。

完成投资后，Accel 成为 Rentomojo 的最大股东，持有公司 26.08% 的股份。Chiratae Ventures 将通过 Pandara Trust、IDG Ventures India Fund 和 Chiratae Trust 持有约 25.12% 的股份，而总部位于波士顿的 Bain Capital 将持有约 8.9% 的股份。

Rentomojo 联合创始人 Geetansh Bamania 和 Ajay Nain 将分别控制公司 13.9% 和 2.87% 的股份，而早期投资者 Rajeev Chitrabhanu 和 Gaurav Bamania 将各保留 3.65% 的股份。

在过去几年里，该公司一直在努力改善其库存并增加新产品。根据最近的数据显示，Rentomojo 在新冠爆发前的订单量超过 100 万。该公司的目标是在未来 2 年半内使数字激增 10 倍。

在截至 2019 年 3 月 31 日的财年，Rentomojo 的营业收入实现了 3 倍的增长，达到 10.7 亿卢比。不过，公司的总支出也同时增长了 2.3 倍，达到 16.44 亿卢比。

除了家具和电子设备，Rentomojo 还在孟买、德里、浦那和班加罗尔提供自行车租赁服务。