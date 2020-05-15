触宝今天公布了截至 2020 年 3 月 31 日未经审计的 2020 年第一季度财务业绩。

财报显示，触宝 2020 年第一季度净收入为 10701 万美元，较去年同期 4004 万美元增长 167%。2020 年 3 月内容系列产品的日均活跃用户（DAU）为 2520 万，较 2019 年 3 月的 2310 万增长 9%。

其中，触宝的休闲游戏产品的平均 DAU 为 260 万，内容系列产品约占总收入的 98%。触宝这一季度通过在全球内容生态布局、技术创新投入等一系列前瞻性举措稳步提升增长实力，展现出强劲的发展势头。

相较于上季度触宝对 Q1 的营收预测，触宝本季度实现大超预期的好成绩，收入环比增长 55%，首次超过了 1 亿美元大关，比预期的 8500 万美元的指导值高出了 26%。

触宝自上市以来专注于开发丰富的内容系列产品，以满足用户不断变化的需求。在本季度，触宝全球内容系列产品的 DAU 增长至 2520 万，较 2019 年 3 月增长 9%，MAU 较 2019 年 3 月增长 49%。

在业务发展上，2020 第一季度，触宝在全球化内容生态战略上纵向延长产品赛道，加速建设 “场景化内容应用、网络文学和休闲游戏” 三大产品生态。2020 年 3 月份休闲游戏产品的平均 DAU 达到 260 万，其中休闲游戏的收入占总收入的 32%。