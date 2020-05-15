星环科技召开线上发布会，全面升级了 ABC 三条产品线，并发布了知识图谱全栈解决方案、基于边缘计算的云边一体 AIoT 解决方案和基于人工智能和复杂网络的实时反欺诈解决方案。

星环科技一站式大数据平台 TDH 推出的 7.0 版本，一站式多模异构数据处理性能，打破行业内普遍存在的不同数据库产品切换的不便利。

从 2008 年开始业内外普遍认为，大数据平台是一组技术或工具的组合，星环科技从创立之时，就从大数据的四个 V 角度定义产品，以解决需求，根据数据量大、数据的种类多、数据的实时性要求高、要从数据中发掘价值。从而分别定义了星环的 Inceptor、Hyperbase、Slipstream、Discover 等产品。

技术发展到 2020 年，在解决数据多样性等问题时，市面上的很多数据库都是解决单一的某一类问题，复杂的数据结构问题需要将各种数据库混杂在一起，操作的不便利性日益突出，客户需要一个统一的平台来解决多种数据的需求。

星环科技推出的 TDH7.0，主打多模型异构的数据处理平台，提供统一的数据操作/查询语言 SQL、统一的数据计算引擎、统一的分布式存储管理系统、统一的资源管理框架，利用一个平台解决多种数据需求，这也是星环科技 TDH 大数据平台性能的一次革命性跨越。

星环科技数据云平台 TDC 提出联邦云的概念，打造多云多数据中心的统一数据视图，提供一套 “1+3” 全栈数据云平台，满足企业数字化转型中的各类诉求，给企业提供平台化、生态化的数字化转型解决方案。可以将客户横跨多个云平台、多个数据中心上的数据进行打通和统一管理。

星环科技全栈数据云平台 TDC 由一个基于容器的数据中心云操作系统和三大 PaaS 平台服务（Database PaaS、Analytical PaaS 和 Application PaaS）组成，帮助企业构建从底层 IT 基础设施，到数据服务化和应用化的企业级 IT 基础设施能力平台。

SophonKG，图数据库 StellarDB，全文检索数据库，以及时空数据库，实现高性能全场景应用。发布会上，也介绍了几个组件产品的新特性。

星环科技知识图谱 sophonKG2.5 具有更全面新特性，包括：打通了实验-> 特征（标签/指标）-> 图谱的全链路；并可以对接时空数据库融入了时间，空间，地理信息数据实现了轨迹查询，伴随查询，碰撞查询；并可以结合知识库构建了智能问答和智能搜索引擎，也凸显了更加便捷操作感，新版 SophonKG 新增蓝图模版管理，用户可以直接从模版创建图谱。并展现了更友好用户体验，实体搜索结果直接显示属性、关联图谱、可视化画像和多种关联实体的属性。

图数据库 StellarDB3.0 版本除了性能上支持万亿条点边的计算存储之外，还融合深度图计算，包括了超多图检索分析工具，支持 10 度以上关系钻取。在开发层给到用户更易用的开发框架，如 Opencypher，Java，Python 等，便于第三方平台集成。最值得一提的是 StellarWeb 支持 3D 图展示，构建图 Universe 实现超大空间展示，基于 3D 图展示星环图数据库实现了超大集团派系图展示，动态风险传播，社区挖掘，动态图网络等多种应用场景实现。

星环科技从底层进行了全文检索数据库 Search3.0 的自主研发和深度重构，新的 Search 展现出强大的企业级特性。性能更加强大，新的全文检索数据库的综合数据入库性能是开源解决方案 2 倍以上，单集群可支持 200+ 以上的节点数。同时，在相同水平的数据量上，星环科技的全文检索数据库的硬件开销可降低 20%，并可在单台机器上实现 100TB 数据存储, 是市场常见开源方案的 6 至 10 倍, 极大降低硬件成本。在优异的企业级特性上，尤其对于数据实时性要求极高的金融等行业，需要数据短时恢复备份功能，Search3.0 支持冷热备份两种方式，当节点出现异常时, 数据能自动从别的副本恢复, 且 TB 级别数据的恢复时间在分钟级别, 性能是市场常见开源方案的 10 倍以上。并支持磁盘的热插拔功能, 无需停服即可更换坏盘；以及支持数据回收站功能, 可避免误操作导致的数据丢失问题。

星环科技的时空数据库在疫情数据分析期间大展身手。很多知识图谱技术前沿都在研究融入 “时空地” 等信息，将知识图谱更加具象化，便于分析人员使用。未来，知识图谱将更多地融入时间、空间、地理信息分析，包括星环科技参与的钟南山院士团队预测疫情发展项目的模型建设中，也用到了知识图谱对于疫情传播分析，结合地理空间信息进行构建疫情风险高危地区识别模型。

基于以上全新组件的全场景知识图谱解决方案，可以用于金融行业构建智能投研知识图谱、政策知识图谱、债券知识图谱等场景中，也可以用于智慧城市中构建智慧交通谱图，保障公共安全图谱、物流实时分析图谱等。

在 AIoT 解决方案中，星环科技 Sophon Edge 边缘计算平台可接入多种设备，包括多媒体设备（如摄像头，拾音器）、传感设备（如 RFID，温度/湿度传感器）和控制设备（如云台，传动器）等。汇总这些设备的输入信息后，边缘端提供算力，运行智能模型。通过 Sophon 的云端-边缘端一体平台，可以在云端将训练好的模型一键推送到指定的远程设备，足不出户就可以完成边缘端模型的更新。

星环科技 AIoT 解决方案已经具有丰富的云边一体场景落地：工地安全、零售业营销、智慧工厂、地铁检修等多领域实践。

为了更好地识别、量化、预测和防范欺诈风险，星环科技结合自己的产品技术优势和在金融业多年的落地经验积累，推出了一款全栈式的智能反欺诈系统解决方案——“基于人工智能和复杂网络的实时反欺诈风控平台”。

解决方案主要从数据、算法和规则引擎三个维度构建一套针对性强、可有效落地的反欺诈系统。数据端主要针对客户静态、动态甚至行为等多元异构数据的汇聚、加工和治理，星环科技可以提供分布式大数据分析平台和数十种质量检查和预处理规则进行高效处理；算法端星环科技提供一站式全流程拖拉拽机器学习建模平台，平台集成了 200 多种分布式算法，可提供高效的欺诈建模算法支撑；最后通过智能决策引擎 FIDE 将离线训练的人工智能规则和专家规则进行融合配置，并结合实时业务流数据进行在线分析和预警处置，从而达到欺诈（团伙）实时识别和预警处置的功能。

2020 年星环科技将继续秉承 “平台+生态” 战略，着力推进与生态伙伴的合作深度与广度，在技术生态上不断向上下游延展。

星环科技与英特尔建立战略合作伙伴关系，星环科技的分布式闪存数据库 ArgoDB 基于英特尔傲腾数据中心级持久内存特性进行优化，整体性能获得显著提升。

在国产化适配上，星环科技也已经开展了大量工作，在服务器、操作系统、CPU 芯片等领域都已经进行了大量的国产化适配，如长城服务器、麒麟操作系统等多款产品。目前星环科技全系列产品均已通过华为 TaiShan 服务器兼容性测试，星环科技将与华为继续在鲲鹏计算产业领域紧密合作。