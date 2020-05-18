荣耀正式发布了全球首款同时支持 5G 和 Wi-Fi 6 的新一代旗舰平板——荣耀平板 V6。

荣耀平板 V6 采用 10.4 英寸的 2K 高清屏幕，屏占比高达 84%，拥有国家眼科中心护眼认证和德国莱茵低蓝光认证。10.4 英寸的荣耀平板 V6 采用 16:9.6 的 2K 高清屏幕，屏占比高达 84%，支持自家独有 “锐屏” 显示增强技术，能让画面明艳灵动并丰富色彩细节。

钛空银、幻夜黑、绿野仙踪三款配色，配合丁达尔效应纹理；4 扬声器 4 声道对称设计；7250mAh 超大电池，强力续航畅享精彩；麒麟 985 旗舰级芯片，搭档获得泰尔实验室五星权威认证的 Wi-Fi 6 黑科技，为数据传输开通首班 “信息高铁”；多屏协同破除壁垒，重塑智慧体验；平行视界智慧分屏，赋能安卓平板横屏生态；更有荣耀 Magic-Pencil 加持，为创作、办公、学习、娱乐带来高效便捷的使用体验。

作为全球首款同时支持 5G 和 Wi-Fi 6 的平板产品，荣耀平板 V6 首次在平板上实现了 5G 与 Wi-Fi 6 的融合与互补。同步登场的全新荣耀 Magic-Pencil，4096 级压感落笔精准，超低延时让线条与笔尖同步显示，带来行云流水的书写体验。

据悉，荣耀平板 V6 已正式在 VMALL 商城、京东、天猫、苏宁易购、荣耀亲选五大电商平台开启预约，价格要到 6 月 13 日荣耀 life 体验店开业才会公开。