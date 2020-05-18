荣耀智慧屏 X1 搭载了旗舰级鸿鹄 818 智慧芯片，采用 2*A73+2*A53 旗舰四核 CPU 架构和 Mali-G51 超强四核 GPU，配备独立 Video Decoder 解码模块，8K 超强解码、4K 视频秒播的强劲解码性能，支持更多的解码格式。

画质方面，荣耀智慧屏 X1 配备了 4K 超高清全面屏（3840×2160），大屏沉浸感十足。同时支持 92% DCI-P3 色域覆盖，拥有丰富色彩的同时，也能更加真实自然。荣耀智慧屏 X1 系列是业界首家获得德国莱因无频闪护眼专项认证的大屏产品，全程采用 DC 调光技术，可以缓解长期观看引起的视觉疲劳，同时荣耀智慧屏 X1 也具备 8 大模式莱茵低蓝光护眼认证，分别为标准模式、柔和模式、影院模式、体育模式、少儿模式、游戏模式、图片模式和鲜艳模式。

新款智慧屏 X1 系列也同样拥有不俗的音质效果，它配备了 4*10W 扬声器，规格为两个全频扬声器和两个蚕丝振膜高频扬声器，音质表现层次感鲜明，细腻耐听。荣耀智慧屏不是电视，是面向未来智能生活的大屏。无需下载 APP，通过魔法 NFC 闪投，用户可以直接实现 1080P、60 帧、100ms 低时延的高清投屏，畅享大屏精彩体验。

还同时支持智慧双投，一个屏幕两个用法，不仅可以同时玩游戏，而且还可以根据用户爱好投屏兴趣内容，横竖屏模式随心，左右声道可以自由选择不仅如此，荣耀智慧屏 X1 系列配备了旗舰手机同级别的自研海思 Hi1103 芯片，支持 2x2MIMO 天线和 2.4GHz/5GHz 双频优选，带来更低时延投屏效果的同时，还能享受超快的 WiFi 网络体验。

内容方面，海量云服务一站式体验，在线 K 歌、健身，在家工作、学习，点播直播预约随心控，定义内容标杆。

价格方面， 荣耀智慧屏 X1 系列 65 吋 3299 元，荣耀智慧屏 X1 系列 55 吋 2299 元，同时荣耀智慧屏 X1 系列 55 吋成为京东 618 百亿补贴计划电视品类唯一顶级主推产品。