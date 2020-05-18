荣耀 MagicBook Pro 2020 继续以笔电领域的搅局者出现，采用了流线型楔形潮流设计，16.1 英寸的全面屏，整机仅有 369mm X 234mm X16.9mm，配合 1.7kg 的机身重量，给人轻快生产力设备的感觉。同时为了提升质感，搭配高品质铝合金材料机身。

在保证机身轻薄的同时，荣耀 MagicBook Pro 2020 全系搭载第十代智能英特尔酷睿处理器，分别为 i5-10210U 和 i7-10510U，睿频高达 4.9GHz。而高性能的 NVIDIA GeForce MX350 独立显卡搭配今年首次推出的高能模式，能让 CPU 多核性能提升约 8%，工程文件渲染效率提升约 15%。无论是进行图形处理、视频编辑或网游游戏等场景，都能应付。

依靠强大的架构堆叠能力，荣耀 MagicBook Pro 2020 成功突破了 “四面微边框” 的全行业瓶颈，即上左右边框仅为 4.9mm，在业界只能容纳 15.6 英寸屏幕的机身上、我们容纳下了 16.1 英寸屏幕，加之隐藏式摄像头的创新设计，使得屏占比提升至 90%。

屏幕方面，采用了 1920*1080 分辨率、100% sRGB 高色域的防眩光显示屏，屏幕对比度高达 1000:1，亮度为 300nit。在荣耀 Magic-link 实现了多终端间的互联互通之后，这次体验上也是迎来了全面升级，实现了质的飞跃。基于 Magic-link 2.0 以及 EMUI10.1 系统，手机与荣耀 MagicBook Pro 2020 在同账号下无需手动点击，靠系统识别即可自动连接，整个过程一气呵成。真正实现碰一碰即可传输图片、视频、微软 office 文档、以及一碰录屏功能并实现 PC 屏幕录屏回传至手机。

在明天，荣耀 MagicBook Pro 2020 将在华为商城、京东、天猫、亲选商城、荣耀体验店正式开售。I5+16GB+512GB SSD+MX350 款定价 5999 元；I7+16GB+512GB SSD+MX350 款定价 6699 元。