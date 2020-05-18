蚂蚁集团 5 月 18 日和缅甸移动金融服务业领跑企业 Wave Money 达成战略合作。蚂蚁集团将用技术和经验助力 Wave Money，为当地消费者和小微商家提供更便捷、安全的移动支付和数字金融服务，一起推动普惠金融在缅甸的发展。

据了解，Wave Money 是挪威 Telenor 集团和佑玛集团共同成立的合资企业。佑玛集团公告显示蚂蚁集团将出资 7350 万美元成为 Wave Money 的非控股股东。

缅甸仅四分之一人口拥有银行账户，当地政府近年致力于推广普惠金融，并计划在 2022 年将国内普惠金融渗透率从现在的 48% 提升至 60%。

作为缅甸首家移动支付金融服务商，Wave Money 在缅甸城乡运营了 5.7 万多个网点 “Wave Shop”，覆盖近九成乡镇一级行政区划，Wave Money 用户数已达 2100 万，占缅甸人口近 40%。其电子钱包 Wave Pay 可提供汇款，转账，水电费缴交和话费充值等服务。

据介绍，蚂蚁集团一直致力在全球范围内推进普惠金融的发展。支付宝从 2004 年诞生至今，已从线上支付发展成为全球最大的数字生活平台。截止 2019 年 6 月 30 日，支付宝及其全球本地钱包伙伴服务的用户总数已达到 12 亿。