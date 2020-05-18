自动驾驶公司小马智行（Pony.ai）今天宣布其近日成为首家获得北京市自动驾驶载人测试牌照的创业企业，获准在北京开展公开道路载人测试。根据计划，小马智行将在北京的海淀、亦庄等区域的公开道路上开展载人路测，并将重点开展网络约车、定点接驳测试。

早在 2018 年 6 月，小马智行就已成为首家获得北京自动驾驶路测牌照的创业企业。目前，小马智行已在中、美实现常态化运营的自动驾驶测试和自动驾驶移动出行服务。

在广州南沙，小马智行的自动驾驶车队从 2017 年 10 月起获准开展城区公开道路测试，目前测试区域覆盖超两百平方公里，能够处理各类交通路况，包括临时修路、紧急停车、逆行车辆、行人横穿马路、非保护左转、雨天、繁杂的菜市场等场景。

在美国加州尔湾市（Irvine），小马智行与现代汽车联手于 2019 年 11 月推出全加州首个面向公众完全开放的 Robotaxi 车队。今年 2 月，小马智行又与加州弗里蒙特市（Fremont）政府合作，推出针对公职人员的 Robotaxi 服务。

疫情期间，小马智行与北美最大的亚洲商品购物平台亚米网（Yamibuy.com）达成合作，携手为加州尔湾市民提供自动化、无接触的 “最后一英里” 货物运输服务，以帮助亚米网更好地完成疫情期间猛增的订单运送。

小马智行已在广州获得首批智能网联汽车路测牌照，以及在美国加州获得了自动驾驶路测和自动驾驶出租车服务双牌照。