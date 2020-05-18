作为卫冕 WCG 魔兽争霸项目的世界第一人，李晓峰曾经在 2005 年的世界电子竞技大赛 (WCG) 的 War3 项目上夺得冠军，并在次年卫冕。职业巅峰十年后的 2015 年，他宣布正式退出 war3 项目，转型创业，创办了上海钛度智能科技有限公司，专注于电竞游戏相关硬件的研发。

谈到创业的契机，李晓峰说是因为作为职业电竞选手在打比赛过程中遇到过很多设备上的痛点，游戏玩家更懂得自己需要什么样的硬件设备，因此萌生了做电竞硬件的想法。

在产品定位上，李晓峰选择了 PC 设备作为钛度科技发展的方向。原因之一是主机的迭代性价比更高。另一个原因是游戏的可玩性、复杂程度和观赏性上，移动电竞目前还是不如 PC 电竞。未来随着技术的发展，未来的移动电竞也有可能向可玩性强、操作复杂化发展。

2017 年钛度推出的黑晶游戏主机由由前 Alienware 设计师操刀，主机面板被幻彩 RGB 背光灯分割成了不规则的菱形，凹凸有致。黑晶游戏主机在再搭配顶级配置的同时，还在散热、主板稳定性，以及上网流畅度上进行改善。

目前，钛度科技旗下的外设产品则是针对不同的游戏推出不同的外设产品，其推出的键鼠、耳机等外设产品都在帮助玩家获得更好的游戏体验。

一个从电竞选手向商业领域的转型过程中，和资本打交道、为公司融资对李晓峰来说是一个巨大的挑战。“还记得第一次去和投资人聊天的时候，我完全不知道要聊什么，我当时想可能打比赛都没有这么困难，如果再给我一个机会，我宁愿拿起鼠标键盘去跟别人打比赛。” 李晓峰发现自己在商业领域不是一个擅长谈判的人，慢慢地他从游戏经验中悟出谈判也需要抓住一些时机点去做不同的事。

近几年，大众对于电竞行业的接纳程度是越来越高，很多高校出现了电竞专业，对于未来电竞教育的发展，李晓峰认为：国内的电竞爱好者越来越多的情况下，教育部开始允许院校开展电子竞技运动与管理专业，是为了培养将来毕业之后能去从事电竞工作的人。有了系统性培训之后，可以更好地培养出一些优秀的毕业生，在毕业后去专业对口的公司从事一份自己喜欢的工作。

同时，他认为电竞是一项门槛极低的运动，但是要成为职业选手是有很多限制的。王者荣耀在国内大概有一两个亿的玩家，但其实整个王者荣耀的职业选手只有大概 1600 个人，它就像金字塔形式一样，只有顶尖极少的一部分才能够成为职业选手。

对于未来游戏行业发展多元化的问题，李晓峰认为随着 5G 技术的发展，未来虚拟现实游戏产业会更加成熟。“就像前两年比较火的一个电影《头号玩家》，虚拟与现实的结合会带来不同的游戏体验。”

对电竞精神的理解，李晓峰用了 5 个特别喜欢的词语概况：努力、拼搏、奋斗、自信、坚持。在创业路上，李晓峰也将这种竞技精神运用到创业的每个环节。“有时候在风口创业，公司的成长速度会快些，但是有时候不在风口也需要坚持。我愿意在电竞领域慢慢耕耘，坚持下去。”

目前，钛度科技已经完成了五轮融资。最近的一轮融资是 2017 年由寒武创投、天风天睿领投的数千万元 A+轮融资。