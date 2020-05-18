今日，实时 3D 内容创作平台 Unity 宣布，联手腾讯游戏共同推出防沉迷系统开发工具，该工具将由腾讯成长守护平台提供技术后台支持。

此次推出的防沉迷系统开发工具主要分为三个模块：登录模块、计时模块以及充值模块。在登录模块，系统将自动检测和验证玩家实名信息，如果玩家账号未完成实名认证则会引导用户至认证页面。在计时模块提供的相关接口可向防沉迷服务器报告用户是否仍在游玩，服务器将根据用户的游玩时长给出对应的指令或消息。而在充值模块，开发者可依据用户实名认证的年龄情况和相关法律法规要求设定充值额度限制。

作为企业自发上线的一项严格的游戏防沉迷措施，腾讯于 2018 年将旗下游戏产品接入 “公安权威数据平台强化实名校验” 技术，通过接口公安数据平台，对所有用户进行最严格的实名校验。

腾讯今日表示，公司旗下共计 80 款游戏将落实防沉迷新规接入工作，并将探索 “人脸识别” 技术应用进一步深化。此外，腾讯成长守护平台用户数已突破 3000 万。

在安装此工具后，使用 Unity 编辑器的游戏开发团队可以将防沉迷系统直接应用至正在开发中的游戏项目或已经发布的游戏，认证效力与腾讯自身的成长守护平台和健康系统相同，无需再额外接入其它第三方平台或自行开发接口对接公安实名验证系统。

Unity 大中华区总裁张俊波表示：“自防沉迷新规发布后，各个游戏厂商都有接入防沉迷系统的需求，然而许多中小型游戏开发厂商自身不具备这种系统研发或数据验证的能力。这个开发工具可以帮助他们节省大量时间，助他们轻松、快速地落实防沉迷新规的要求。”

腾讯互动娱乐副总裁崔晓春表示：“防沉迷系统的实施和游戏对未成年人的保护非常必要，也是整个游戏生态圈应负的责任。腾讯游戏已经建立了较完善的防沉迷体系，我们非常愿意在技术能力开发、平台架构、研究分析等多个层面分享未成年守护的经验，与上下游的合作伙伴携手，共同促进整个游戏生态的良性发展。”

目前，该防沉迷系统开发工具作为 Unity Player Identity 包的部分内容已经上线，可供开发者在 Unity 编辑器里的 Package Manager 中进行下载。同时，Unity 也将面向广大游戏开发商提供定制化防沉迷以及登录和身份验证系统解决方案，以缩短开发时间，灵活地为客户提供更多的身份认证选择。