百度今天发布了 2020 财年第一财季未经审计财报。报告显示，该公司第一财季总营收为人民币 225 亿元（约合 31.8 亿美元），同比下降 7%；“百度核心”（BAIDU CORE，即搜索服务与交易服务的组合）第一财季营收为人民币 153 亿元（约合 21.6 亿美元），同比下降 13%。

百度第一财季净利润为人民币 4100 万元（约合 600 万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币 3.27 亿元。

3 月，百度 App 日活跃用户数达到 2.22 亿，同比增长 28%；App 端内搜索量同比增长 45%，信息流用户时长同比增长 51%。百家号内容创作者数量突破 300 万，同比增长 44%；百度智能小程序月活跃用户数达到 3.54 亿，同比增长 96%。

百度董事长兼 CEO 李彦宏表示：“第一季度，受疫情影响人们均居家隔离，百度营收在此期间仅同比下降 7％。这主要得益于多元化的收入来源，包括面向各行各业的营销服务、AI 新业务和爱奇艺。随着国内情逐步得到控制，线下活动正在逐步恢复，百度也将在中国经济的复苏中受益。”

百度目前预计 2020 财年第二财季总营收为人民币 250 亿元（约合 35 亿美元）到人民币 273 亿元（约合 39 亿美元），同比下降 5% 到增长 4%。