爱奇艺今天发布了 2020 财年第一季度未经审计财报。报告显示，该公司第一季度总营收为人民币 76 亿元（约合 11 亿美元），同比增长 9%；净亏损为人民币 29 亿元（约合 4.060 亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币 18 亿元，同比扩大亏损。

截至 2020 年 3 月 31 日，爱奇艺的总订阅会员人数为 1.189 亿人，同比增长 23%，其中 99.2% 为付费订阅会员。

爱奇艺创始人、董事兼首席执行官龚宇博士表示：“尽管新冠肺炎疫情爆发让环境充满挑战，但第一季度我们仍取得了稳健的表现。在第一季度，总营收同比增长 9％ 达到人民币 76 亿元，用户总时长和订阅会员数量均实现强劲增长。订阅会员规模达到 1.19 亿，同比增长 23%，会员规模单季度净增长 1200 万。强劲的增长得益于我们强大的内容供给以及新冠肺炎疫情期间用户居家隔离时对于数字娱乐内容需求的激增，同时我们的内容成本相比去年也继续适度增长。”

爱奇艺预计 2020 财年第二季度净营收将达人民币 72.5 亿元（约合 10.2 亿美元）到人民币 76.7 亿元（约合 10.8 亿美元）之间，同比增长 2% 到 8%。