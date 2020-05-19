运动科技公司 Keep 正式宣布于今年年初完成 8000 万美元 E 轮融资，本轮融资由时代资本（Jeneration Capital）领投，GGV 纪源资本、腾讯、晨兴资本和 BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）等老股东跟投。

Keep 成立于 2014 年底，截至目前已拥有超 2 亿用户，业务覆盖线上运动平台 App，运动品牌消费品及线下运动空间 Keepland，为用户提供一站式、便捷的运动服务和解决方案。

E 轮融资后，Keep 将持续围绕公司使命，聚焦大众用户，为用户 “动” 的需求提供更加完善的运动解决方案，并不断强化自身在内容和产品端的优势，为用户提供更优质的运动体验。

在线上，Keep App 已为超过 2 亿用户提供服务，积累了多达 36 亿条用户行为数据。业务模式也已从早期为用户提供内容课程，逐步拓展至运动打卡分享、活动挑战、商品购买、运动生活百科指导等一站式运动服务，为用户的日常运动和徒手训练提供完善的运动解决方案。

在线下，Keep 运动消费品覆盖 “吃、穿、用、练” 全方位生活场景，构建以智能硬件、运动服装、轻食、辅助训练器械及运动周边商品在内的产品矩阵。其中，以智能动感单车为主的智能硬件作为最具 Keep 科技基因的产品，已率先将内容、产品和数据打通，将以内容订阅及直播的形式为用户提供家庭场景下更高效、趣味的全新运动体验。

Keep 现已拥有包含专项训练、动作精讲，私家课在内的超过 1200 多套自研课程，覆盖健身、跑步、瑜伽、骑行，操课等多种运动品类。截至目前，平台上已聚集 2200 多位运动达人，生产超过 1000 套 PUGC 课程。

Keep 表示未来会持续扩大运动解决方案的服务维度，通过更丰富的内容和产品，不断完善运动服务闭环，为更多用户提供简单、高效的运动解决方案，提升用户的运动体验。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。