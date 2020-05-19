“对于中低收入者来说，他们的消费水平较低，但依然有追求优质生活的愿景。” 全球购骑士特权创始人佘锡伟说，他跟我们分享了一组数据，2016 年占全国人口 80% 的中低收入者人均可支配收入为 17836 元，这一数字尚且不如占 20% 高收入群体 2006 年水平（19730 元），而 2016 年高收入群体的人均可支配收入高达 59259。悬殊的收入差距造就了人们截然不同的购买力水平与消费意愿。高收入者是网红餐厅、电影院的常客，而中低收入群体，目前享受型消费能力较弱，但他们依旧有着追求优质生活的愿景。

帮助用户降低消费门槛，让更多用户能够省钱省时间降低成本的同时提高生活质量，是佘锡伟创业的初心。曾在网易、酷狗工作过的佘锡伟拥有丰富的互联网增长经验，产品搭建上线后我们便拿到了近百个头部商家和平台的优惠，2018 年我们上线了特权聚合的会员制电商平台—全球购骑士特权，一款覆盖吃、喝、玩、乐、买各种生活消费场景的优惠特权聚合 APP，用户能够在平台上享受到多场景的消费优惠，在上线的一年内时间内就突破了 5000W 用户。

“骑士特权算是 Costco 的线上版，但是优惠范围和消费场景是要比 Costco 更丰富。” 佘锡伟介绍，旗下拥有优惠特权和骑士商城两大板块，会员用户可享受超过 200 项优惠特权，包括全国超万家大型商超购物 8 折起、全国加油 7 折起、大牌美食餐饮 5 折起、热门电商平台购物 4 折起等超值优惠特权。与其他会员电商不同，用户免费注册登录即可成为骑士特权的会员。“比如一个白领，从打车上下班、吃饭点外卖、回家看剧充视频会员等，这些消费场景都可以在全球购骑士特权上找到对应的优惠权益。”

骑士特权在短时间内聚合了 200 多个商家包括电商平台淘宝、美团、京东、考拉海购等，还有多家餐饮快消连锁门店、多家加油站等，如何能够聚合这些商家并合作让利的？佘锡伟解释说，一是因为商家和平台都有提高消费频次和去库存效率的需求，骑士特权和商家通过批采的形式帮用户争取到更多的权益；二是骑士特权的用户年龄层集中在 18-30 岁，大部分为互联网重度用户、社交属性强、并习惯分享给身边的亲朋好友。于是，骑士特权的内测首周注册用户就突破了 10 万，通过一年发展的时间服务了累计超 5000 万的用户，月活跃用户超过 2500 万。其中 25-34 岁的用户占比达到 40% 以上，其次是 18-24 岁占到了 21%，值得注意的是男女比例 6:4，主要是由于骑士特权上的加油、养车的优惠吸引了一批高净值的男性有车用户。佘锡伟告诉亿欧，对于大部分人来说省钱就是刚需，90% 的消费者都追求高性价比的商品和服务。

2019 年，骑士特权在抖音、微博等社交媒体走红，成为 “网红”。佘锡伟认为，光有 “爆款” 和 “网红” 属性是远远不够，骑士特权应该更看重产品的服务及质量，不断优化特权覆盖力度以及服务体验。培养用户使用习惯、提高用户的使用黏性，需要丰富的权益和高质量的配套服务。据了解，骑士特权团队有近 500 人，其中客服团队占到了近三分之一。

在盈利模式方面，佘锡伟表示，目前骑士特权更关注在培养用户使用习惯和提高用户的使用黏性的阶段，会为用户发放优惠券做适度的让利补贴，聚焦在商家端和消费端的稳定增长。未来会通过广告以及自营版块进行盈利，以及伴随产品的发展，不排除将来推出定制化付费会员服务的可能。

全球购骑士特权是渶策资本 2020 年首个投资项目，在参与本次投资的过程中，严靖凯观察到，作为一个聚合型的服务平台，骑士特权具备非常丰富的场景，如同一个个 “钩子”，整合 了不同渠道的流量，将不用的用户吸引到平台上。它的多场景融合状态，又能将某些频次较 低的消费场景 (例如汽车加油服务、电商等) 聚集起来，变成多场景融合从而提高了各自的频次，这种交叉销售和网络效应可以被理解为是一种范围经济和规模经济的结合，不论是供应商、商家还是用户，多边参与者的类型越多、相互需求越大，产生的交叉效应则越强，甚至可能产生 “从量产到质变” 的效果。化低频为高频，化小众为大众，化平庸为爆款，严靖凯认为全球购骑士特权正是这样的一款好产品。

截至目前，骑士特权优惠的合作品牌和平台有 200 多个，商城 SKU 已超 50 万，除合作商家产品外，也上线了自营产品版块。今年 4 月份，骑士特权宣布完成数千万美元 A 轮融资，渶策资本为独家投资方。佘锡伟表示，本轮融资将用于不断丰富和拓展特权的广度和深度，搭建完善的服务体系，打通线上线下电商和生活服务类消费场景，逐步建立起一个新的全品类的消费入口。

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