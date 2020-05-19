5 月 18 日，新氧发布了 2020 年第一季度财报。最新财报显示，新氧月活用户数量较去年同期增长 117%，处于持续高增长态势。在新氧 2019 年 Q4 财报中，新氧 App 的平均月活跃用户为 367 万，2020 年一季度移动端平均月活增至 417 万，平均月活用户数量净增 50 万。

新氧通过新媒体矩阵、泛化社区、小工具类产品等构筑了 “三位一体” 覆盖前期消费决策过程的丰富内容生态，辅助用户作出决策。在内容生态领域的高效精细化运营，使得新氧 2020 年 Q1 实现了用户快速增长，新氧在垂直医美赛道的核心竞争优势和商业价值再次凸显。

信息不对称一直是制约消费者进行医美消费的关键因素。为了解决消费者和医院、医生的信息不对称，新氧一直致力于医美 UGC 内容建设，通过用户生产内容，打造内容聚合社区，在提升平台用户黏性的同时，也为消费者医美消费决策提供参考。

目前，新氧社区的内容主要由美丽日记、百科、问答、话题、直播等构成，这些内容由用户、达人、医生和其他专业人士撰写与编辑，其中的核心为消费者撰写的美丽日记。美丽日记通过消费用户用图文形式记录术前、术后各阶段的状态，在缓解自身术后恢复期的焦虑的同时，也对相关医美机构和医生的手术效果和服务能力形成评价，为潜在消费者提供重要的决策参考内容。

截至目前，新氧平台上通过审核、用户可见的美丽日记有 350 万篇。那么新氧是如何通过一步步高效运营打造出海量真实的美丽日记呢？

自成立以来，新氧就通过搭建内容社区，为消费者提供自由开放的日记平台，消费者通过在平台上主动分享美丽日记，记录自身整形经历的同时，也为其他消费者医美消费提供真实可靠的挑选依据。随着新氧成为我国用户规模最大、入驻机构和医生最多的医美平台，新氧平台沉淀了业内最多的海量真实美丽日记。同时，为保障美丽日记的真实性，新氧平台还对网络黑产保持持续高压态势，以维护平台医美消费者的合法权益。

随着内容沉淀规模越来越大，质量越来越高，越来越多的用户被吸引到新氧平台，并逐渐发展成新氧 APP 的活跃用户。据权威第三方数据平台 QuestMobile 数据显示，2020 年 4 月，新氧 App 成为当月垂直医疗类领域的第一流量平台。

在解决了信息不对称问题，打消了消费者疑虑后，潜在消费者开始跃跃欲试。通过视频面诊、魔镜测脸、皮肤检测等小工具类产品，新氧推出了一系列特色服务，满足消费者在整形前的咨询、检测等需求。由于高度贴合消费者需求，这些小工具类产品大受欢迎，使用率始终保持高位，为一季度持续获客引流，推动用户增长做出了重要贡献。

数据显示，截至 2020 年 5 月，近一年新氧小工具累计使用超过 2.3 亿次。其中，魔镜测脸和皮肤检测 2 月受疫情影响月活用户有所回落，但三四月份迅速反弹，截止 4 月，新氧魔镜测脸单日最高活跃用户突破 33 万，月活用户环比增长 53.2%，皮肤检测月活用户环比增长 41.2%。

新氧科技董事长兼 CEO 金星在 Q1 财报电话会议上表示，2020 年一季度视频面诊咨询次数达到 88000 次，单日最高用户数达到 4000 人。

此外，新氧的新媒体运营一直是业内公认的榜样，自媒体矩阵大量专业原创性内容，培养了大量新氧平台的潜在用户。截至 2020 年 2 月，新氧新媒体矩阵形成包括 7 个微信公众号、16 个微博帐号、15 个视频专栏构成的 MCN 矩阵，内容覆盖医美、护肤、健身、美妆等领域，目前全网浏览量已超过 11 亿次。

业内人士认为，“随着医美逐渐成为 90 后、00 后的重要消费选择，通过新氧商业模式可以看出，高度活跃的 UGC 社区，迎合需求的医美小工具，专业可靠的原创内容，已经成为互联网时代医美平台获客的重要手段。因此，新氧未来的发展潜力巨大。”